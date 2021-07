Croazia, autobus si ribalta in autostrada: almeno 10 morti e 30 feriti In Croazia un autobus con targa del Kosovo si è ribaltato in autostrada, mentre percorreva il tratto che dal Paese portava al confine serbo. Sono almeno 10 i morti accertati secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine locali e 30 invece i feriti trasportati in ospedale. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagini dalla diretta della tv Večernji list

In Croazia un autobus si è ribaltato mentre percorreva l'autostrada sul tratto che collega la capitale Zagabria e il confine serbo. Il veicolo aveva infatti targa del Kosovo ed era di ritorno dalla Croazia: i passeggeri, rimasti feriti, sono stati trasferiti all'ospedale di Slavonski Brod, città nei pressi del tratto autostradale sul quale si è verificato l'incidente. Sono 10 per ora i morti accertati e almeno 30 le persone rimaste ferite. L'incidente si è verificato intorno alle 6.20 di questa mattina e ancora non sono state chiarite le circostanze in cui è avvenuto.

Il traffico sull'autostrada A3 Bregana-Lipovac tra gli svincoli di Slavonski Brod e Lipovac è stato interrotto per permettere ai soccorsi e ai medici di effettuare le operazioni per mettere in sicurezza i feriti e la strafa. "Alle 6.22 il dipartimento di polizia di Brod-Posavina ha ricevuto la notizia – spiega il capo della polizia stradale della stazione Slavonski Brod, Franjo Galić – Quando siamo arrivati sul posto ci è stato detto che si trattava di un autobus proveniente dal Kosovo. Abbiamo aperto un'indagine per accertare la dinamica di quanto accaduto. Le persone al momento trasportate in ospedale sono 30. Potremo fornire ulteriori informazioni soltanto a conclusione delle indagini".