"Credevo di avere i postumi di una sbornia, ma era un tumore al cervello": la storia dell'inglese Ella A Ella Pick, una 19enne di Boston, cittadina inglese del Lincolnshire, lo scorso luglio è stato comunicato che avrebbe avuto davanti solo un anno di vita a causa di un tumore al cervello incurabile e inoperabile.

A cura di Davide Falcioni

Si sentiva stanca e perennemente spossata dopo un viaggio in un'isola greca di quattro settimane insieme agli amici: Ella Pick, una 19enne di Boston, cittadina inglese del Lincolnshire, non aveva dato però troppo peso a quei sintomi e aveva finito per convincersi che si trattasse di semplici postumi dopo un lungo periodo di vacanza in cui aveva abusato dell'alcol.

La giovane, infatti, appena tornata a casa aveva iniziato a soffrire di fortissime emicranie. Poi il suo bulbo oculare si era spostato in modo decisamente anomale e il suo oculista le aveva consigliato di rivolgersi al più presto all'ospedale per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso: è proprio lì che i medici avevano scoperto che i mal di testa non erano una conseguenza degli eccessi di una vacanza, bensì di un tumore al cervello incurabile e non operabile che le avrebbe concesso non più di un anno di vita.

"Tutto è iniziato lo scorso giugno, quando sono andata con le mie amiche a Zante per una vacanza", ha raccontato la 19enne al tabloid inglese The Sun. "È stata un'esperienza fantastica. Le prime due o tre notti mi sono sentito benissimo, poi ho iniziato a sentirmi strana. In un primo momento ho pensato che forse potevano essere i postumi di una sbornia, così ho ridotto l'alcol". Tornata a casa in Inghilterra però i problemi di salute di Ella sono esplosi: "Una settimana dopo ho iniziato ad avere forti emicranie. La pressione nella parte posteriore della testa era terribile. Ho sempre sofferto di emicrania, ma mai così tanto. Poi il mio occhio sinistro si è spostato verso l'interno, verso il centro del viso. Ho fatto un esame della vista e mi hanno indirizzato all'ospedale dicendomi che era molto preoccupante".

Dopo una TAC e una risonanza magnetica, i medici hanno scoperto un nodulo nel cervello di Ella che è stato successivamente identificato come un glioma diffuso della linea mediana nel tronco encefalico: un cancro incurabile e inoperabile. A luglio dello scorso anno a Ella sono stati concessi circa 12 mesi di vita.