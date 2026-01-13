Crans-Montana, perché Jacques Moretti potrebbe uscire subito su cauzione secondo l’avvocato svizzero

Jacques e Jessica Moretti prima dell’interrogatorio in Procura

Il Tribunale di Sion ha convalidato l'arresto nei confronti di Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove la notte di Capodanno si è consumata una strage costata la vita a 40 persone.

Lo scorso 9 gennaio l'uomo era stato arrestato in via preventiva al termine dell'interrogatorio in Procura a causa del rischio di fuga. Nell'ambito dell'inchiesta per omicidio, incendio e lesioni a titolo colposo figura anche la moglie, Jessica Maric, per lei però i magistrati hanno preferito la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.

La convalida del fermo in carcere prevista per Jacques Moretti è di tre mesi, però potrebbe uscire molto prima, anche nel giro dei prossimi due giorni, come spiega a Fanpage.it l'avvocato svizzero Donato Del Duca, professionista dell'ambito penale che da 15 anni esercita nel Cantone di Zurigo.

L'arresto è stato convalidato per tre mesi, ma poi il Tribunale ha specificato in una nota che la custodia cautelare di Moretti può essere revocata dietro pagamento di una cauzione. Quindi accadrà anche in questo caso?

Sì è probabile, il Cantone Vallese prevede un minimo di tre mesi, e 4 giorni prima della scadenza di questo termine può essere richiesto un prolungamento del fermo in carcere allo scopo di proseguire le indagini. Al posto della custodia cautelare, però, procuratore e gip possono decidere per misure sostitutive, e tra queste c'è la cauzione. L'entità dipende dai mezzi finanziari della persona indagata.

Come si quantifica nel caso di Moretti?

In generale, la cauzione deve dissuadere la persona da un'eventuale fuga, quindi dev'essere di portata adeguata allo scopo. Nel caso di Moretti, alla luce di un patrimonio immobiliare come quello stimato dalle ricostruzioni giornalistiche, potrebbe essere tranquillamente sopra i 50 mila franchi [pari a 53 mila euro n.d.r.].

È usata abitualmente?

Non proprio. È prevista, ma si tratta di un privilegio per persone che hanno i mezzi per pagarla. Quando ci sono misure sostitutive alla detenzione è giusto applicarle, ma non questa viene scelta quotidianamente. In aggiunta, potrebbe anche essere chiesto di consegnare anche il passaporto, ma ora che il viso di Moretti è noto è più difficile che possa pensare di fuggire e nascondersi.

Quindi tra quanto potrebbe uscire dal carcere?

Una volta fissata la cifra della cauzione potrebbe uscire in un paio di giorni, il tempo di pagare. Il tutto potrebbe avvenire nell'arco di qualche giorno.

A Jacques e Jessica Moretti sono state applicate misure diverse nell'ambito della stessa indagine, e hanno anche avvocati diversi. È possibile che le loro strade possano separarsi ancora di più con il procedere delle indagini?

Che abbiano avvocati diversi è normale, proprio perché non si può escludere che tra i due si possa sviluppare un conflitto di interessi. Anche io non difendo mai due coniugi perché le loro posizioni potrebbero separarsi nel corso di un eventuale processo. Quella che inizia come una coppia armonica può finire per separarsi, e così le loro strade nel corso della vicenda giudiziaria.

Quando potrebbe iniziare l'eventuale processo?

È difficile da stimare. L'indagine verrà chiusa quando sarà tutto pronto per l'atto d'accusa. A tal fine bisognerà aspettare la perizia dell'incendio e finire di ascoltare tutte le persone da interrogare. Inoltre, la procuratrice potrebbe anche cambiare.

Perché la procuratrice alla guida dell'inchiesta potrebbe cambiare? È legato ai mancati controlli nel bar Le Constellation da parte del Comune?

Parliamo di un contesto molto particolare, anche in Svizzera rappresenta un sistema abbastanza chiuso. Se i funzionari pubblici di Crans-Montana dovessero entrare in qualche modo nell'indagine, si potrebbe pensare a procuratore neutrale rispetto a quella del Cantone Vallese. Questo cambio però potrebbe allungare di molto i tempi.