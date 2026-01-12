Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti: tre mesi di custodia per il rischio fuga

Jacques e Jessica Moretti prima dell’interrogatorio nella Procura del Cantone Vallese

È stato convalidato l'arresto di Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove la notte di Capodanno si è consumata una strage costata la vita a 40 persone, di cui molti giovanissimi.

Come riportano i media svizzeri, la decisione è stata presa dal Tribunale del Cantone Vallese competente e il provvedimento prevede una durata iniziale di tre mesi. Tra le motivazioni, i giudici in una nota citano il pericolo di fuga.

Nella nota viene spiegato che in attesa di stabilire l'entità delle cauzioni prevale l'esigenza di mantenere in carcere Moretti. Il Tribunale sottolinea che "la custodia cautelare è destinata esclusivamente a garantire il corretto svolgimento delle indagini", non si tratta di una "punizione" per l'imputato, che è considerato "innocente fino all'eventuale sentenza di condanna".

La scelta di aspettare dieci giorni per disporre la carcerazione preventiva è stata motivata dalla scelta dei giudici di considerare questa misura come "ultima ratio" da riservare a casi eccezionali. Non è escluso quindi che possa mitigare la propria decisione in futuro.

L'arresto preventivo era stato deciso lo scorso 9 novembre, al termine del lungo interrogatorio che ha interessato, separatamente, i coniugi Moretti. Al termine del colloquio durato sei ore e mezza Jacques è stato portato via per la custodia in carcere, mentre a Jessica è stato applicato il braccialetto elettronico per i domiciliari.

I due sono iscritti nel registro degli indagati per omicidio, incendio e lesioni a titolo colposo. Al termine delle indagini, il quadro accusatorio della Procura potrebbe però essere più severo. In queste ore infatti anche i giudici di Roma, Parigi e Bruxelles hanno aperto propri fascicoli d'inchiesta e stanno raccogliendo nuove prove.

A questo scopo la Procura di Roma ha disposto le autopsie per le vittime italiane, tutti giovanissimi tra i 15 e i 17 anni d'età. Un esame che la Procura cantonale ha ritenuto di non dover eseguire ma che potrebbe comunque fornire nuovi elementi agli inquirenti svizzeri.