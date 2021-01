"Ovviamente abbiamo ancora davanti a noi – credo che questo si possa intuire – i mesi peggiori della pandemia". A dirlo la cancelliera tedesca Angela Merkel, commentando l’attuale situazione relativa ai contagi da Coronavirus in Germania. Angela Merkel ha aggiunto che in questa difficile situazione "un pezzo di speranza" arriva dalla disponibilità dei vaccini anti-Covid. Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato di nuovo più di mille decessi a causa della pandemia, con il bilancio dei morti per Covid che ormai supera i 37.000 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Gli ultimi dati diffusi dal Robert Koch Institut parlano di 26.391 nuovi casi di Coronavirus e 1.070 morti, che portano il totale dei contagi nel Paese a 1.835.038 con 37.607 decessi. Secondo l'Istituto, sono ad oggi circa 1.474.000 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19. In Germania il record di vittime era stato registrato il 30 dicembre scorso, quando in 24 ore sono stati conteggiati 1.129 decessi.

Germania ha esteso il lockdown duro fino al 31 gennaio

Il 5 gennaio scorso in Germania è stato deciso il prolungamento del lockdown duro, fino alla fine del mese. “Le misure che abbiamo adottato oggi sono drastiche”, ha detto Merkel, spiegando che “non sono soltanto la continuazione di quelle prese prima di Natale” ma che data la situazione, sono più dure. Le misure introdotte il 16 dicembre scorso avrebbero dovuto interrompersi il 10 gennaio, ma le restrizioni non sono riuscite a ridurre i contagi a sufficienza da consentire una ripresa del sistema di tracciamento. Fino alla fine del mese, dunque, sarà possibile accogliere in casa un solo ospite che non fa parte del nucleo convivente. Bar, ristoranti, negozi non essenziali e scuole rimarranno chiusi. Nei comuni in cui si registrano più di 200 nuove infezioni per 100.000 abitanti (il dato sarà conteggiato su base settimanale) saranno vietati gli spostamenti fuori da un raggio di 15 chilometri. Merkel e i governatori dei Lander si incontreranno poi il 25 gennaio per valutare cosa fare.