Per alcune città della Germania il Vaccine day non è andato proprio come ci si aspettava. Nonostante le immagini di sorrisi, applausi e pollici alzati che arrivano come un fiume dall'Italia e dall'Europa, in Germania, principalmente in Baviera, ci sono stati dei problemi con il vaccino della Pfizer, distribuito in tutta l'Unione per iniziare la somministrazione oggi, tutti insieme. Alcune città tedesche hanno deciso di rallentare o cancellare l'avvio della vaccinazione. Dietro lo stop ci sarebbero i dubbi sulla conservazione delle fiale, nello specifico sul rispetto della catena del freddo. Il vaccino Pfizer-Biontech va conservato ad una temperatura inferiore ai 70 gradi fino allo scongelamento, che va effettuato con una determinata procedura, dopo il quale il farmaco è utilizzabile per 5 giorni. Le procedure per mantenere i flaconi alla giusta temperatura sono delicatissime, in Italia le operazioni di suddivisione in pacchetti con le dosi numerate per le Regioni sono state effettuate da un team di esperti dello Spallanzani.

In Germania i dubbi delle autorità hanno portato ad un brusco stop proprio nel V-day europeo: dal distretto di Lichtenfels alle città di Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth e Wunsiedel i programmi iniziali sono stati modificati. Mentre nel distretto di Dillingen, secondo la stampa locale, sarebbe stato rinviato tutto a domani. Tra le amministrazioni in attesa, molte aspettano di ricevere chiarimenti dalle aziende produttrici del vaccino, in modo da capire se le procedure siano state eseguite correttamente.

Le fiale di vaccino Pfizer che hanno raggiunto la Germania sono sedici volte quelle ricevute dall'Italia, scatenando forti polemiche. Per il V-day i tedeschi hanno avuto a disposizione 150mila dosi di vaccino, contro le 9.750 dell'Italia. In Germania, i 16 laender hanno ricevuto la stessa quota dell'Italia per avviare la campagna di vaccinazione. In questo senso l'operazione di gestione ha richiesto un altro tipo di sforzo a livello pratico, non senza difficoltà.