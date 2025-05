video suggerito

Cos'è questa storia che Trump si è fatto regalare un jet di lusso dal Qatar Donald Trump ha detto che gli Usa riceveranno in "regalo" dal Qatar un Boeing 747 per sostituire temporaneamente l'Air Force One, l'aereo presidenziale. Il jet poi potrebbe restare a Trump quando non sarà più presidente. Ma il Qatar ha smentito, dicendo che si sta valutando un "trasferimento" di un aereo ma non ci sono ancora decisioni definitive.

A cura di Luca Pons

Donald Trump potrebbe sostituire l'Air Force One, l'aereo su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti, con un jet donato dal Qatar che poi resterebbe a sua disposizione quando non sarà più presidente. La notizia è rimbalzata ieri negli Usa e ha fatto molto discutere, anche se poi il governo qatariota ha in parte smentito: o meglio, ha chiarito che non c'è ancora nessuna decisione definitiva a riguardo, e che si stanno valutando diverse opzioni. Da parte sua invece Trump ha commentato sui social parlando come se il "regalo" fosse già assicurato, e attaccando chi lo contestava.

Il Qatar "regala" un aereo a Trump

L'aereo che il Qatar starebbe valutando di donare agli Stati Uniti, e quindi a Trump, sarebbe un Boeing 747-8 di lusso, un jet dal valore stimato di 400 milioni di dollari. L'ipotesi sarebbe di renderlo disponibile come Air Force One temporaneo, per poi donarlo alla sua cosiddetta "libreria presidenziale", una fondazione che gestisce più o meno tutto ciò che un presidente ha ricevuto durante il suo mandato. Nei fatti, l'aereo resterebbe quindi con tutta probabilità a disposizione di Trump anche da privato cittadino.

A riportare la notizia è stata Abc. L'intenzione di Qatar e Usa sarebbe stata di annunciare il dono nel prossimo viaggio di Trump in Medio Oriente, che inizierà domani. Il presidente viaggerà dal 13 al 16 maggio visitando Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti.

Il chiarimento della famiglia reale

La famiglia reale del Qatar, quando si è diffusa la notizia, è intervenuto per fare alcuni chiarimenti. È vero che ci sono state discussioni tra i due Paesi sulla possibilità di "trasferire" un aereo di lusso. La cosa sarebbe già finita sul tavolo del Pentagono e del ministero della Difesa qatariota. Ma la decisione non sarebbe ancora presa.

Ali Al-Ansari, addetto stampa del Qatar negli Stati Uniti, ha dichiarato che la notizia per come era stata riportata era "imprecisa". E ha specificato che per il momento si parla di un "possibile trasferimento" di un aereo, per "uso temporaneo come Air Force One", ma che la questione è "in fase di revisione da parte dei rispettivi dipartimenti legali, e nessuna decisione è stata presa".

I qatarioti hanno quindi evitato di parlare di "regalo", e hanno fatto riferimento solo a un uso "temporaneo". In passato, comunque, la famiglia reale ha fatto altri regali simili. Nel 2018 donò lo stesso modello di Boeing al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per esempio.

Gli attacchi dei Democratici e la risposta di Trump

L'annuncio ha attirato su Trump numerose critiche da parte dei Democratici. Il senatore Adam Schiff ha sottolineato che nella Costituzione statunitense un passaggio riporta che un pubblico ufficiale non può ricevere "alcun dono di alcun tipo" dal leader di un altro Paese senza passare dall'approvazione del Congresso. L'accusa è stata che il presidente si starebbe facendo corrompere alla luce del Sole accettando un dono simile. E anche l'influencer di estrema destra Laura Loomer, da tempo fedelissima di Trump, si è schierata dicendo che accettare il regalo sarebbe "una macchia per l'amministrazione".

L'amministrazione, però, si è difesa. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che "qualunque regalo di un governo straniero viene sempre accettato rispettando tutte le leggi in materia". Il presidente in persona, scrivendo sui social, è stato meno diplomatico: "Quindi il fatto che il dipartimento della Difesa avrà in REGALO, GRATUITAMENTE, un 747 per rimpiazzare l'Air Force One che ha 40 anni, temporaneamente, in una transazione molto pubblica e trasparente, disturba così tanto i Democratici corrotti che loro insistono per farci pagare, FIOR DI QUATTRINI, per l'aereo", ha attaccato.

Perché c'è bisogno di un nuovo Air Force One

Al momento la Casa Bianca ha a disposizione due aerei che vengono usati come Air Force One, quindi per il trasporto del presidente. Sono entrambi Boeing 747-200B, che ovviamente sono stati riadattati per garantire, ad esempio, la sicurezza delle comunicazioni e le attività al loro interno (hanno un ufficio, una stanza per le riunioni e così via). I due aerei vengono usati rispettivamente dal 1990 e dal 1991.

Solitamente i vari presidenti continuano a usare gli stessi Air Force One a meno che non ci sia la necessità di cambiarli. Già da qualche tempo si parla di sostituire quelli attuali: durante la prima amministrazione Trump, Boeing aveva ottenuto l'incarico di costruire i nuovi modelli. Dopo le lamentele dell'attuale presidente per i presunti "ritardi" l'azienda ha fatto sapere che i nuovi Air Force One non saranno consegnati fino al 2027 o 2028.

Sarebbe molto insolito, comunque, che un Air Force One (anche ‘temporaneo', come sarebbe quello regalato dal Qatar) restasse a disposizione del presidente. Secondo quanto riportato da Bbc, l'unica "libreria presidenziale" che ha a sua disposizione un vecchio Air Force One è quella di Ronald Reagan, presidente dal 1981 al 1989. E quell'aereo fu usato per sette presidenti prima di essere donato. In più, Reagan successivamente rifiutò sempre di usarlo come privato cittadino.