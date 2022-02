Cos’è il misterioso ronzio che non sta facendo dormire gli 80mila abitanti di una città inglese Un rumore costante, un ronzio simile a quello che produce l’aspirapolvere. È questo il suono che da due anni ossessiona gli abitanti di Halifax, in Gran Bretagna e che si sente giorno e notte rendendo impossibile il sonno di centinaia di residenti.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Un rumore costante, una frequenza bassa simile a un ronzio, come il suono di un'aspirapolvere o la centrifuga di una lavatrice. È questo il suono che da due anni sentono gli abitanti di Halifax, nella contea del West Yorkshire, in Gran Bretagna, che non li abbandona nemmeno di notte tanto da privarli del sonno. Una storia che pian piano è arrivata anche al premier Boris Johnson che ha ricevuto una lettera insieme a una raccolta firme degli abitanti della cittadina inglese che chiedono che venga fatta luce su questo misterioso suono la cui fonte non è stata ancora individuata.

"The Hum", così lo chiamano ormai i residenti di Halifax il suono che da due anni toglie loro il sonno e che causa a molti ansia, insonnia, disperazione, mal di testa, tensione generale e paura di impazzire. "La notte non riesco a dormire e piango – ha raccontato alla BBC Sue Dollard, che vive nella cittadina del West Yorkshire che conta 80mila abitanti – una volta che lo hai sentito… non puoi non sentirlo più". La prima a raccontare di essere ormai ossessionata da questo costante ronzio è stata una donna di 50 anni residente nel vicino sobborgo di Bradshaw che su Facebook ha scritto che ha sentito per la prima volta questa che sembra una frequenza bassissima un anno e mezzo fa, nel cuore della notte. Dopo essersi accorta di sentirlo in continuazione ha creato una pagina Facebook che raccoglie circa 300 utenti che condividono questa esperienza che ormai è diventata un vero e proprio trauma. "Passavo ore con le orecchie incollate al muro e al pavimento – ha raccontato la donna – avevo paura di impazzire".

Come lei tanti altri, che in un certo qual modo hanno trovato conforto nel sapere che non sono gli unici a udire quel suono e che soprattutto possono provare insieme a trovare una spiegazione. Nonostante le continue richieste fatte all'amministrazione locale, nessuno sa ancora da dove venga "The Hum" né chi ne sia responsabile. Le indagini del Comune continueranno mentre la consigliera di zona Jenny Lynn ha parlato di "tre possibili fonti di questo rumore" che però non sono state ancora divulgate.