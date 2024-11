Cosa succede se Donald Trump vince le elezioni USA 2024

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Anche se non si conosce ancora il nome del vincitore delle elezioni USA 2024, con lo spoglio ancora in corso, tutto il mondo si chiede cosa succederà nel caso in cui alla Casa Bianca tornasse Donald Trump. Le sue idee sono piuttosto note: no all'aborto, "liberazione" del Paese dall'immigrazione illegale ed economia più forte. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere in uno scenario del genere.

Dal punto di vista dell'economia, l'ex tycoon ha promesso di "porre fine all'inflazione e rendere di nuovo accessibile l'America". Non solo. Nelle sue intenzioni c'è anche quella di abbassare i tassi di interesse, qualcosa che in realtà non è nei poteri del presidente controllare. Ha anche aggiunto che deportare gli immigrati clandestini allevierà la pressione sugli alloggi. Ha proposto una serie di tagli fiscali, tra cui un'estensione dei tagli del 2017 che hanno aiutato principalmente i ricchi, spiegando che li pagherà attraverso una crescita più elevata e tariffe sulle importazioni.

Tra i temi caldi della campagna elettorale 2024 c'è stato sicuramente l'aborto. Quando era presidente ha nominato alla Corte Suprema i tre giudici che sono stati fondamentali nel ribaltare il diritto costituzionale all'aborto, una sentenza del 1973 nota come Roe vs Wade.

Ma è sull'immigrazione che il candidato repubblicano alla Casa Bianca si è concentrato principalmente. Trump ha promesso di mettere paletti al confine completando la costruzione di un muro e introducendo un sistema di controllo delle leggi più stringente. Ha anche promesso la più grande deportazione di massa di migranti clandestini nella storia degli Stati Uniti. Ma gli esperti hanno detto alla BBC che ciò incontrerebbe sfide legali.

Dal punto di vista della politica estera, Trump appare come un isolazionista e vuole che gli USA si svincolino dai conflitti in altre parti del mondo. Ha detto che avrebbe posto fine alla guerra in Ucraina in 24 ore tramite un accordo con la Russia, una mossa che invece secondo i democratici avrebbe dato forza a Vladimir Putin. Trump si è anche posizionato come un convinto sostenitore di Israele, ma ha detto poco su come avrebbe messo la parola fine alla guerra a Gaza.

Sul clima: Trump, mentre era alla Casa Bianca, ha revocato centinaia di leggi ambientali, tra cui i limiti alle emissioni di anidride carbonica da centrali elettriche e veicoli. In questa campagna ha promesso di espandere le trivellazioni nell'Artico e ha attaccato le auto elettriche. Infine, per quanto riguarda le armi, diventate un problema centrale nella società statunitense dopo le sparatorie di massa verificatisi negli ultimi mesi, Trump si è confermato come fermo difensore del Secondo Emendamento.