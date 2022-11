Cosa sta succedendo in Brasile dopo la vittoria di Lula contro Bolsonaro Dopo la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva, i sostenitori di Jair Bolsonaro stanno bloccando il Brasile con proteste e manifestazioni. Il presidente uscente ha tenuto un discorso pubblico, sottolineando di voler “seguire la Costituzione”

A cura di Gabriella Mazzeo

L'elezione di Luiz Inacio Lula da Silva come Presidente del Brasile ha spaccato il Paese in due: da una parte la gioia e i festeggiamenti in strada dei sostenitori del leader della sinistra, dall'altra le manifestazioni di quella parte della popolazione che ha espresso la sua preferenza per Jair Bolsonaro, presidente uscente e leader della destra.

Dopo le elezioni, Bolsonaro non ha rilasciato alcun commento. Non ha voluto riconoscere la vittoria di Lula fino a qualche ora fa quando, spinto dai suoi alleati, ha detto di voler "rispettare la Costituzione" e non ha contestato i risultati del voto. Le autorità sperano che l'intervento basti a fermare i suoi elettori che in questi giorni hanno bloccato almeno 200 strade principali del Paese con violenti proteste. Le manifestazioni hanno anche limitato sensibilmente l'accesso all'aeroporto internazionale di San Paolo: i disordini hanno portato alla cancellazione di circa 25 voli.

Le manifestazioni hanno spinto la Corte Suprema brasiliana a ordinare una stretta e a chiedere alla polizia di intervenire sui blocchi con qualunque mezzo. Le autorità hanno inoltre previsto multe fino a 100.000 reais.

I provvedimenti non sono però bastati a fermare gli elettori di Bolsonaro che sostengono che la vittoria dell'ex sindacalista 77enne sia stata frutto di brogli elettorali. Subito dopo il voto, il presidente uscente si è chiuso nel silenzio nella sua residenza di Brasilia e non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione limitandosi a far sapere di non voler riconoscere il risultato del ballottaggio.

Nonostante tutto, però, il leader della destra è rimasto solo nella sua decisione: gli alleati politici, infatti, hanno subito chiesto un intervento deciso per placare i bolsonaristi in piazza. Alla fine, dopo averlo promesso, l'ex leader della destra ha tenuto un discorso pubblico nel quale ha ringraziato gli elettori per i voti espressi ma non ha contestato il risultato del ballottaggio.

L'intervento del presidente uscente dovrebbe placare i disordini che nel frattempo continuano a bloccare il Brasile. Oltre alle autostrade, manifestanti e camionisti stanno infatti bloccando il porto di Paranagua, nello stato di Parana, mettendo in seria difficoltà diversi supermercati del Paese. La polizia sta lavorando costantemente per sgomberare gli snodi stradali vitali per il rifornimento delle merci nei negozi alimentari del Brasile.

Lula, invece, resta concentrato sull'organizzazione della nuova squadra di governo e non ha commentato quanto sta accadendo in queste ore. A esprimersi è stato invece il suo partito, che ha sottolineato che le manifestazioni sono "puramente politiche" e che per questo motivo possono essere fermate solo da Bolsonaro.