Cosa sappiamo sulla “fuga” di Sarah Ferguson dopo le email con Epstein e l’arresto dell’ex marito Andrea

Dopo l’arresto dell’ex marito, Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del re Carlo, e lo scandalo legato alle mail con Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson, sarebbe “in fuga”: dalla Svizzera agli Emirati Arabi, ecco dove si nasconderebbe l’ex duchessa di York.

Sarah Ferguson e l’ex principe Andrea al funerale della Duchessa di Kent nel 2025 (Getty).

La stampa del Regno Unito sembra ossessionata da un'unica domanda negli ultimi giorni: che fine ha fatto Sarah Ferguson? L'ex Duchessa di York, 66 anni, ex moglie dell'ormai ex principe Andrea e madre delle sue due figlie, le principesse Eugenie e Beatrice, sembra aver fatto perdere le sue tracce. Molti parlano di una vera e propria "fuga" dopo che Andrea, terzogenito della defunta Regina Elisabetta II e fratello di Re Carlo, è stato arrestato la scorsa settimana con l'accusa di abuso di ufficio nell'esercizio di funzioni pubbliche. In particolare, avrebbe passato documenti governativi riservati al finanziere, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019, Jeffrey Epstein, a cui la stessa Ferguson era legata da un rapporto di amicizia, come emerge dai cosiddetti Epstein files. L'ultima apparizione pubblica della 66enne risale allo scorso 12 dicembre, in occasione del battesimo della nipote Athena a St James's Palace.

Stando a quanto riporta la stampa britannica, l'ex duchessa ha scelto di muoversi tra cliniche di lusso, località montane e destinazioni internazionali, passando dalla Svizzera agli Emirati Arabi, molto spesso fermandosi solo qualche notte prima di ripartire, e adottando una strategia di discrezione per proteggere la propria privacy e gestire le conseguenze dello scandalo che rischia di avere gravi ripercussioni sul futuro della famiglia reale inglese. Addirittura, secondo quanto riferito da una fonte al Mail on Sudnay, Ferguson adotterebbe una forma di "couch-surfing", cioè cambierebbe alloggio ogni pochi giorni, informando amici e collaboratori della destinazione solo dopo essersi spostata, e evitando qualsiasi contatto con fotografi o giornalisti.

Il ricovero di Sarah Ferguson al Paracelsus Recovery Clinic in Svizzera

Come riporta il Daily Mail, Sarah Ferguson avrebbe trascorso un periodo di tempo in una delle cliniche del benessere più costose del mondo, la Paracelsus Recovery Clinic di Zurigo, in Svizzera, con un costo di 13mila sterline al giorno (pari a circa 15mila euro), più di un mese fa. Qui, i pazienti hanno a disposizione un team di 15 medici specializzati, un autista e uno chef privato. Una fonte svizzera ha dichiarato al giornale inglese che "Sarah è partita per Zurigo subito dopo Natale ed è rimasta fino alla fine di gennaio. Si sente sempre a casa al Paracelsus e sa che lì troverà amore e attenzioni, oltre a trattamenti sanitari specialistici quando si sente più vulnerabile".

Le visite dell'ex duchessa di York tra le Alpi francesi e gli Emirati Arabi Uniti

Sarah Ferguson con la figlia Beatrice a Wimbledon 2025 (Getty)

Il soggiorno di Sarah Ferguson in Svizzera sarebbe durato qualche settimana, poi l'ex duchessa – sempre secondo quanto ricostruito dal Daily Mail – si sarebbe spostata tra le Alpi francesi, in particolare nella località di Gstaad, e gli Emirati Arabi, a Doha precisamente, dove la figlia Eugenie è stata avvistata in occasione dell'edizione locale di Art Basel 2026, dove partecipa come direttrice per la galleria Hauser & Wirth.

Le email tra Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein e l'arresto dell'ex principe Andrea

Dunque, mentre l'ex principe Andrea dopo l'arresto della scorsa settimana si sarebbe temporaneamente rifugiato nella tenuta di Sandringham, di Sarah Ferguson non si sa quasi nulla. Ha preferito chiudersi nel silenzio, nonostante anche il suo nome venga fuori in numerosi documenti che fanno parte dei cosiddetti Epstein files, resi noti nelle scorse settimane dal Dipartimento di Giustizia USA, insieme ai nomi di altre 300 persone influenti, tra vip e politici.

Le corrispondenze emerse tra Ferguson e Jeffrey Epstein, datate tra il 2010 e il 2011, mostrano interazioni personali e richieste di sostegno economico. In alcuni messaggi, addirittura Ferguson esprime gratitudine e affetto verso il finanziere suicida, mentre in altri manifesta irritazione o preoccupazione per la sua situazione finanziaria. Alcune email rivelano anche contatti riguardanti la figlioccia Poppy Cotterell e dettagli privati delle figlie Eugenia e Beatrice.

Dove si trova ora Sarah Ferguson e perché sarebbe in fuga

Al momento nessuno sa dove si trovi Sarah Ferguson. Di certo non si trova a Cotswolds, dove vive la figlia Beatrice, ma potrebbe anche andare in Portogallo dove Eugenie ha una residenza. Il suo futuro è al momento più incerto che mai, mentre prova a preservare la sua privacy.