video suggerito

Cosa prevede il piano per la pace che Zelensky presenterà agli USA, Mosca: “Noi non ci fermeremo” Il presidente ucraino Zelensky presenterà a Joe Biden e ai due candidati alla Casa Bianca, Kamala Harrise Donald Trump, il suo piano di pace per l’Ucraina, i cui dettagli sono ancora per la maggior parte top secret. Mosca: “Non ci fermeremo”. Un’intera famiglia è morta dopo attacco nel villaggio di Izmailivka. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato ieri che presenterà all'amministrazione USA e ai due candidati alla Casa Bianca nelle elezioni del prossimo novembre, Kamala Harris e Donald Trump, un piano di pace per mettere fine all'invasione russa nel suo Paese. Il contenuto del documento è top secret, ma secondo alcune indiscrezioni di Politico è possibile che il numero uno di Kiev chieda a Washington di far cadere le linee rosse che gli impediscono di usare le armi a lungo raggio in profondità in territorio russo, in particolare gli ATACMS di fabbricazione statunitense e i missili Storm Shadow di fabbricazione britannica.

Sempre secondo Politico, il ministro della Difesa Rustem Umerov e il consigliere senior del presidente Andriy Yermak, presenteranno già questa settimana una lista di target a lungo raggio di alto valore da colpire in Russia nel caso in cui da Washington arrivi la revoca delle restrizioni sulle armi. "Vogliamo davvero giustizia per l'Ucraina. E se questo piano viene accettato – e, in secondo luogo, se viene eseguito – crediamo che l'obiettivo principale sarà raggiunto", ha aggiunto Zelensky, non fornendo però nessun altro dettaglio.

Non è mancata la risposta del Cremlino alle parole del presidente ucraino, dicendosi "intenzionato a continuare la cosiddetta operazione militare speciale" in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non è la prima volta – ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Tass – che sentiamo tali dichiarazioni da parte dei rappresentanti del regime di Kiev. Noi continuiamo la nostra operazione militare speciale e raggiungeremo tutti i nostri obiettivi".

Intanto, continuano anche i combattimenti e i raid. Un'intera famiglia è stata uccisa dopo che un aereo da guerra russo ha sganciato una bomba sulla loro casa nel villaggio di Izmailivka , nella regione di Donetsk, secondo quanto affermato dall' ufficio del procuratore generale ucraino, come riporta il Guardian. I soccorritori hanno recuperato tra le macerie i corpi dei genitori, di 45 e 53 anni, nonché quelli del figlio di 17 anni e della figlia di 24 anni. L'ufficio del procuratore generale, che ha documentato e indagato su tutti i possibili crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina, ha affermato che le forze russe avevano precedentemente preso di mira la zona con bombe aeree teleguidate.

Resta anche l'emergenza elettricità: in seguito ai pesanti attacchi dei giorni scorsi, che hanno colpito quasi tutte le centrali idroelettriche in Ucraina, interruzioni elettriche di emergenza si stanno verificando nelle regioni di Kiev, Odessa, Kharkhiv e Donetsk. Lo riferisce il servizio stampa Dtek, come riporta Ukrainska Pravda. Nella regione di Kharkiv, in particolare, si verificheranno interruzioni della fornitura di energia elettrica a seguito del bombardamento di alcuni impianti energetici, ha affermato Kharkiv Energy su Telegram.