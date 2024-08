video suggerito

Guerra di droni tra Ucraina e Russia: Kiev colpisce grattacielo a Saratov, Mosca lancia pioggia di velivoli L’Ucraina ha lanciato oggi un attacco con droni sulla regione russa di Saratov dove un video ha filmato un velivolo senza pilota che si schianta contro un grattacielo. La Russia ha risposto con uno degli attacchi più massicci sul territorio dell’Ucraina negli ultimi tempi lanciando decine di droni e missili contro le principi città ucraine, compresa Kiev. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

È guerra di droni tra Ucraina e Russia. Nelle scorse ore Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla regione di Saratov colpendo il capoluogo, città della Russia sul fiume Volga. Un video ha ripreso il momento in cui un velivolo senza pilota si è schiantato contro un palazzo residenziale, un grattacielo di 38 piani causando pesanti danni e feriti. Secondo le autorità locali, colpite alcune abitazioni e almeno due persone sono rimaste ferite tra cui una donna ricoverata in gravissime condizioni.

Kiev colpisce Saratov, donna gravissima

"La donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. I medici stanno lottando per salvarle la vita" ha rivelato il governatore della regione di Saratov, Roman Busargin, spiegando che il raid ucraino ha colpito due città chiave della regione. Danneggiati sia un complesso residenziale del capoluogo, il Volga Sky a Saratov, sia un altro palazzo nella città di Engels, che si trova di fronte, sull’altra sponda del Volga.

Il video riprende il velivolo senza pilota che colpisce in pieno il grattacielo esplodendo con una grossa fiammata. Secondo testimoni oculari, il drone ha colpito la casa intorno alle 6 del mattino, ora locale, facendo scattare l’intervento dei servizi di emergenza. Un altro drone ha colpito un palazzo di Engels danneggiando un palazzo ma anche decine di auto parcheggiate in strada e negozi nelle vicinanze. Saratov ed Engels sono città chiave della regione dove sono dislocati bombardieri strategici che l'Ucraina ha cercato di colpire più volte.

Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorse 20 droni ucraini su sette regioni del Paese. Nove droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Saratov, tre su quello di Kursk, due ciascuno sui territori delle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula, uno sulla regione di Oryol e uno sulla regione di Ryazan.

Massiccio attacco aereo russo in tutta l'Ucraina

Nelle stesse ore un massiccio attacco aereo russo ha colpito le principi città ucraine con droni e missili. Sirene antiaereo ed esplosioni sono state segnale a Kiev, Kharkov, Krivoy Rog, Dnepr, Kremenchug e in altre città. Il governatore della regione di Poltava ha già riferito che a seguito dei bombardamenti è stato danneggiato un impianto industriale. Infrastrutture danneggiate anche nella regione di Khmelnitsky.

Le autorità ucraine riferiscono che diverse decine di missili e droni sorvolano il territorio del Paese oggi. Si tratta di uno degli attacchi più massicci da parte delle forze armate russe sul territorio dell'Ucraina negli ultimi tempi. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev ha dichiarato che almeno 10 droni sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla capitale e nella regione circostante.

“Un altro attacco aereo nemico a Kiev. L'aggressore ha utilizzato i suoi tradizionali droni. Secondo resoconti provvisori, sono stati lanciati dal territorio della regione di Kursk e hanno sorvolato le regioni di Sumy e Chernihiv prima di iniziare ad avvicinarsi a Kiev" ha spiegato Derhiy Popko. “È stato rilevato un movimento di UAV (veicoli aerei senza pilota) nemici! I sistemi di difesa aerea sono operativi nella regione", ha dichiarato l'esercito su Telegram. L'opinione pubblica locale segnala ripetute esplosioni nel Dnepr, nella regione di Ivano-Frankivsk, a Kiev, Odessa e in altre città dove ci sono anche diffusi Black out. La popolazione si è rifugiata nelle metropolitane e nei rifugi per proteggersi