Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata riportata dalla stampa locale e rilanciata dai media internazionali, tra i quali The Guardian. Bolsonaro, 65 anni il prossimo 21 marzo, ha cenato con il presidente americano Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago lo scorso sabato sera e già un suo collaboratore e capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, che pure era comparso in foto insieme all'inquilino della Casa Bianca, era risultato positivo nei giorni scorsi. Prima di sottoporsi al tampone, Bolsonaro è apparso ieri con una mascherina sul volto nel corso di una diretta Facebook in cui aveva posto al ministro della Sanità, Luiz Henrique Mandetta, alcune domande su come fronteggiare l'emergenza.

"Indosso una mascherina perché una delle persone che sono venute sul mio volo è scesa a San Paolo, ha fatto il test ed è risultata positiva. Non ci sono ancora risultati sul mio test. Stanno dicendo che avrebbe dato negativo. Speriamo che sia vero", aveva detto Bolsonaro poco dopo la diretta. Tuttavia, oggi in un tweet, uno dei figlio di Bolsonaro, Edouardo, ha sottolineato che il padre non ha sintomi. Il presidente, in carica dal gennaio 2019, non ha ancora confermato la notizia della positività al nuovo virus. E pensare che solo lo scorso 10 marzo, durante un intervento tenuto a Miami, in Florida, aveva dichiarato che il "problema del Coronavirus è una fantasia diffusa dai media di tutto il mondo".