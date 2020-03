“Il virus è tra noi, dobbiamo capire che molte persone saranno contagiate, Secondo gli esperti circa il 60-70 percento della popolazione sarà infettata", è l’allarme lanciato in queste ore dalla cancelliera tedesca Angela Merkel facendo il punto della situazione sui pericoli del contagio anche in Germania. Secondo la numero uno del governo tedesco, il contagio non è più evitabile, sottolineando che la vera sfida sarà "guadagnare tempo". Merkel ha anche sottolineato che il virus non è ancora ben conosciuto e che al momento non c'è un vaccino. “Siamo all'inizio di una situazione di cui non possiamo prevedere la fine ma noi come paese faremo tutto il necessario per lavorare all'interno del blocco europeo" ha tenuto a spiegare la Merkel ai giornalisti nella sua prima apparizione pubblica per affrontare l’epidemia che ha già infettato più di 1600 persone in Germania.

“Stiamo lottando contro il tempo" ha sottolineato Merkel esortando i tedeschi ad accettare misure straordinarie per evitare il diffondersi del contagio. Il riferimento è alle misure che i vari Land stanno mettendo in cantiere per proibire o imporre a porte chiuse tutte le grandi esibizioni culturali e sportive. "Il modo in cui rispondiamo è importante", ha dichiarato la Merkel invitando tutti a rimanere a casa quando possibile e a prendere precauzioni in modo da consentire al sistema sanitario del paese di resistere all'alto numero di persone che avranno bisogno di cure.

"Questa è una situazione eccezionale e faremo tutto il necessario senza chiederci se stiamo le nostre regole di bilancio” ha proseguito la candeliera tedesca esprimendo dunque la volontà di essere molto flessibile riguardo alla spesa pubblica anche per sostenere le imprese. “Noi come paese faremo tutto il necessario per lavorare all'interno del blocco europeo" ha poi annunciato Merkel criticando invece le scelte di chiudere le frontiere da parte di alcuni Paesi. “Nessuno dei sistemi sanitari della Ue deve essere lasciato da solo” ha precisato Merkel che, in riferimento al nostro Paese, ha affermato: “Pensiamo con simpatia agli amici italiani e ai loro leader politici e ci auguriamo che le misure varate possano portare a una svolta e a un miglioramento”.