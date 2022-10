Corea del Sud, strage a festa di Halloween: 120 morti e centinaia di feriti schiacciati nella calca Almeno 120 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite a Seoul a causa di una calca che si è innescata durante la festa di Halloween. Centinaia di soccorritori sul posto. Bilancio delle vittime ancora provvisorio.

Una festa di Halloween organizzata in un quartiere di Seoul, capitale della Corea del Sud, si è trasformata in tragedia. Decine di persone sono morte e altre sono finite in arresto cardiaco dopo essere rimaste schiacciate in una calca che si è formata in una piccola strada dell'area di Itaewon.

Secondo quanto riportato dalle unità di soccorso, 150 persone sono rimaste ferite dopo essere state travolte dalla folla e si teme possano esserci svariate vittime: i media locali parlano di almeno 120, ma il bilancio potrebbe aumentare. Video pubblicati sui social network, infatti, mostrano diversi morti accanto a sacchi per cadaveri.

Secondo quanto riferito, al party stavano partecipando circa 100mila persone per quella che avrebbe dovuto essere la a prima festa di Halloween senza mascherine all'aperto dallo scoppio della pandemia. Hosu ​​Lee, corrispondente della BBC, ha raccontato di aver visto "molto personale medico, molte ambulanze, stavano portando via i corpi uno per uno". Il giornalista ha aggiunto di aver visto un certo numero di corpi coperti da lenzuoli blu, insieme a un ingente dispiegamento di forze dell'ordine.

Choi Cheon-sik, funzionario della National Fire Agency sudcoreana, ha dichiarato sul posto sono intervenuti oltre 400 soccorritori e sono stati richiamati ulteriori aiuti dalle altre città di tutto il Paese. La polizia ha spiegato che decine di persone sono state soccorse dopo essere finite in arresto cardiaco, e sono state sottoposte agli interventi di rianimazione cardio-polmonare direttamente in strada, mentre altre sono state trasportate negli ospedali vicini al luogo della tragedia.

Le autorità sudcoreane, al momento, non hanno fornito informazioni più precise sulle cause esatte della tragedia. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha chiesto ai soccorritori di "assicurare un trattamento rapido per i feriti e di rivedere la sicurezza dei luoghi della festa", chiedendo al ministero della Salute di schierare immediatamente le squadre specializzate in assistenza medica in caso di calamità.