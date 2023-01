Corea del Nord, la prima minaccia dell’anno di Kim: aumento esponenziale dell’arsenale nucleare Il leader nord coreano Kim Jong-un ha inaugurato il nuovo anno parlando alla riunione plenaria del Partito dei lavoratori e confermandol’intenzione di Pyongyang di continuare la corsa agli armamenti nucleari.

A cura di Antonio Palma

"Abbiamo bisogno di un aumento esponenziale dell'arsenale nucleare del Paese", così il leader nord coreano Kim Jong-un ha inaugurato il nuovo anno parlando alla riunione plenaria del Partito dei lavoratori e confermando dunque l'intenzione di Pyongyang di continuare la corsa agli armamenti nucleari.

Nel corso del suo intervento, Kim Jong-un ha promesso di aumentare la produzione di testate nucleari e di costruire un missile balistico intercontinentale più potente capace di trasportarle ma ha anche indicato la Corea del Sud come "nemico indiscusso" del Paese e gli Stati Uniti come antagonista a cui far fronte.

Kim ha utilizzato le recenti riunioni di fine anno del partito unico nordcoreano per delineare le principali politiche messe in cantiere per il nuovo anno, accusando Washington e Seoul di portare avanti un "complotto per isolare e soffocare" Pyongyang, definendo il piano "senza pari nella storia umana".

"La situazione attuale richiede che il nostro Paese raddoppi gli sforzi per rinforzare il nostro potere militare in modo massiccio per salvaguardare la nostra sovranità, la sicurezza e l'interesse nazionale per far fronte alle pericolose mosse militari degli Stati Uniti e di altre forze ostili che ci prendono di mira", ha detto Kim Jong-un. secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale KCNA.

Affermazioni che arrivano dopo una lunga escalation nucleare il cui ultimo atto è arrivato ieri col lancio di altri tre missili balistici verso il mar del Giappone. Nel corso del 2022 Pyongyang ha testato oltre 70 missili balistici nel 2022 e a novembre ha ripreso a testare i missili intercontinentali per la prima volta dal 2017.

Infine la scorsa settimana, la Corea del Sud ha accusato la Corea del Nord di aver fatto volare droni attraverso il confine tra i due paesi generando una nuova escalation che non si vedeva da anni.