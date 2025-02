Coppia litiga, si spinge e cade nell’ascensore in costruzione: lui muore e la moglie è ferita

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un uomo è morto oggi dopo essere caduto nel vano ascensore in costruzione di un palazzo di Madrid durante una lite con la moglie che si era trasformata in colluttazione. Il drammatico episodio nel pomeriggio di mercoledì in un edificio nel quartiere Entrevías di Madrid. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la coppia rimasta all'interno del buco ma non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo.

Sebbene inizialmente la polizia sospettasse che l'uomo avesse tentato di buttare la moglie nel vano dell'ascensore, fonti degli investigatori hanno riferito a EFE che alla base della tragedia vi è una lite con spintoni reciproci che hanno fatto precipitare entrambi nel vano ascensore in costruzione. Le stesse fonti aggiungono che non ci sono segnalazioni di abusi, anche se la coppia, secondo i vicini, litigava spesso.

Secondo quanto ricostruito finora, i fatti poco prima delle 15 di oggi quando i due hanno litigato animatamente iniziando poi a spintonarsi fino a quando hanno perso l'equilibrio e sono caduti verso l'ascensore in costruzione. Dopo aver calpestato il compensato che copriva il buco, che ha ceduto sotto il loro peso, sono finiti entrambi di sotto. A lanciare l'allarme i vicini di casa ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Nella caduta l'uomo, un 77enne, ha avuto un arresto cardiorespiratorio e nonostante l'intervento di pompieri e soccorsi medici, è morto dopo 30 minuti di tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. La donna, una 71enne, invece ha riportato ferite multiple ed è stata trasferita d'urgenza in ospedale dopo essere stata stabilizzata dai servizi di emergenza arrivati sul posto.

La donna è stata ricoverata ma è stata dichiarata fuori pericolo. La polizia ha spiegato che proprio il racconto della donna è stato fondamentale per escludere l'ipotesi che fosse stato un tentativo di femminicidio.