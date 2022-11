Coppia di prof fa video hot per Onlyfans nel cortile della scuola, licenziata: “Lo stipendio non basta” La coppia scoperta quando alcuni video dei due insegnanti, una professoressa di scienze e un maestro di scuola elementare, sono arrivati sui telefoni di alcuni studenti e hanno iniziato a circolare tra chat e social.

A cura di Antonio Palma

Due insegnanti statunitensi sono stati licenziati in tronco dalla loro scuola dopo essere stati scoperti a girare video hot proprio nel cortile del loro istituto scolastico, pubblicati poi sulla piattaforma a pagamento Onlyfans. La singolare vicenda arriva da Lake Havasu City, cittadina della contea di Mohave, nello stato dell'Arizona.

La vicenda è venuta a galla quando alcuni video dei due insegnanti, una professoressa di scienze e un maestro di scuola elementare che sono marito e moglie, sono arrivati sui telefoni di alcuni studenti e hanno iniziato a circolare tra chat e social dei minori.

Quando la dirigenza scolastica è venuta a conoscenza del fatto, ha preso subito provvedimenti immediati e drastici perché i due avevano usato l'esterno della scuola, in particolare il cortile, per creare i loro contenuti sessualmente espliciti

I funzionari del distretto scolastico hanno confermato ai media locali che l'insegnante di scienze dell'ottavo anno è stata licenziata il 31 ottobre mentre il marito, maestro del quarto anno, è stato licenziato quattro giorni dopo.

"Le immagini raffigurate nei video non sono state riprese durante la giornata scolastica e la persona raffigurata non lavora più per la scuola" recita una email inviata ai genitori dalla Thunderbolt Middle School, la scuola dove i due insegnavano e dove sono state riprese le scene hard. L'istituto ha informato che gli studenti avevano condiviso materiale esplicito che coinvolgeva membri dello staff.

Secondo i giornali locali l'insegnate, Samantha Peer, aveva un account OnlyFans con un altro nome in cui pubblicava contenuti hot che riguardavano in parte anche il marito Dillion Peer. La scoperta dell'account segreto è avvenuta quando la stessa insegnante avrebbe pubblicato un link al suo account OnlyFans sui canali social dove compariva con il suo vero nome.

Dopo il licenziamento, l'insegnante ha affermato che, poiché il suo reddito era insufficiente per mantenere la sua famiglia, lei e suo marito hanno iniziato a produrre contenuti per OnlyFans. In un video ha spiegato che aveva provato a lavorare su turni extra a scuola nel tentativo di guadagnare qualche soldo in più, ma che questo aveva ridotto drasticamente il tempo per stare con la sua famiglia e i suoi due bimbi .