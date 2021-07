Contagi e ricoveri Covid in aumento negli Usa, Biden implora gli americani: “Per favore vaccinatevi” Negli Stati Uniti tornano a salire i casi di Coronavirus e i ricoveri e sotto pressione ci sono gli Stati con la più scarsa adesione alla campagna vaccinale. A causa della nuova impennata di contagi dovuti alla variante Delta gli Usa hanno anche invitato i proprio cittadini a evitare i viaggi nel Regno Unito. L’appello del presidente Joe Biden agli americani: “Per favore, per favore, vaccinatevi”.

"Per favore, per favore, vaccinatevi. Vaccinatevi adesso”: a lanciare un appello agli americani è stato il presidente statunitense Joe Biden, intervenuto in un momento in cui stanno di nuovo aumentando i contagi da Coronavirus nel Paese. Biden ha invitato tutti a immunizzarsi ritenendo i non vaccinati responsabili del picco di casi di Covid-19 che hanno contribuito anche a un calo a Wall Street. Nelle ultime settimane negli Usa i contagi da Coronavirus sono aumentati e secondo le autorità l'incremento è quasi completamente tra persone che ancora non hanno fatto il vaccino anti-Covid dato che la variante Delta, che si sta diffondendo sempre più anche in Europa, è altamente contagiosa e sta diventando il ceppo dominante negli Stati Uniti. Per quanto riguarda ricoveri e decessi, anche questi secondo le autorità locali riguardano persone non vaccinate. I quattro stati con i più bassi tassi di vaccinazione hanno contribuito, secondo i dati forniti da Biden, al 40 percento dei contagi totali riportati la scorsa settimana. Si parla infatti di una “pandemia dei non vaccinati”.

Negli Usa la "pandemia dei non vaccinati"

“Questa sta diventando la pandemia dei non vaccinati – così la direttrice della Cdc, Rochelle Walensky – stiamo vedendo una forte crescita dei casi in parti del paese che hanno una bassa copertura vaccinale, perché le persone non vaccinate sono a rischio”. I casi Covid stanno aumentando in tutti gli Stati americani e alcune città stanno nuovamente considerando o hanno già imposto nuove restrizioni come la mascherina obbligatoria. Secondo un'analisi di Reuters, negli Stati Uniti il numero medio di nuovi casi di Covid-19 al giorno è triplicato negli ultimi 30 giorni. Il numero medio di persone ricoverate è aumentato del 21% negli ultimi 30 giorni. I decessi sono aumentati del 25% la scorsa settimana rispetto ai sette giorni precedenti con una media di 250 persone che muoiono al giorno.

Variante Delta, Usa sconsigliano viaggi nel Regno Unito

A causa della nuova impennata di contagi dovuti alla variante Delta gli Stati Uniti hanno anche invitato i proprio cittadini a evitare i viaggi nel Regno Unito. I Cdc hanno alzato al massimo livello di rischio la Gran Bretagna, proprio nel momento in cui il governo del premier Johnson ha deciso di revocare le ultime restrizioni.