Consegna pizze a piedi nella neve per 2 dollari di mancia: mobilitazione social lo premia con 40mila dollari

A cura di Antonio Palma

Sfidando una vera e propria bufera di neve, si era messo in marcia per consegnare le pizze a domicilio arrivando a camminare persino a piedi nel freddo ma aveva portato a casa solo una misera mancia da due dollari. La storia e il volto del rider statunitense Connor Stephanoff, però, sono stati immortalati in un video che ben presto è diventato virale sui social dove la solidarietà degli utenti ha permesso di raccogliere per lui oltre 40mila dollari.

L’episodio a inizio di gennaio a Brownsburg, nello stato dell’Indiana, quando il fattorino di pizze è uscito dal locale dove lavora part time per consegnare un ordine da circa 40 dollari. Si era messo in auto sotto la neve ma l’incidente di un bus per il ghiaccio aveva interrotto la strada. Il giovane però non si è lasciato scoraggiare. Ha parcheggiato la macchina e ha camminato a piedi per quasi un chilometro per consegnare le pizze, indossando solo una tuta grigia e un paio di scarpe da ginnastica.

La scena davanti agli occhi di un poliziotto locale che era sul luogo dell’incidente e ha filmato tutto. Quando il poliziotto con una battuta gli ha chiesto se ne fosse valsa la pena, il ragazzo ha spiegato che la mancia era stata solo di due dollari.

Colpito dall'etica del lavoro e dalla dedizione di Stephanoff, ma disgustato dal fatto che un cliente di un quartiere benestante gli avesse lasciato una mancia così bassa in quelle terribili condizioni meteo, l’agente gli ha dato 15 dollari che aveva in tasca e ha avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere una premio di 500 dollari.

"Questo giovane non si è lasciato scoraggiare. Non ha chiamato il suo capo per lamentarsi, non ha chiamato il cliente per dirgli che il suo ordine non poteva essere consegnato” ha dichiarato il poliziotto chiedendo di fare di più per lui. Il suo video è diventato rapidamente virale, scatenando un’ondata di indignazione e sostegno tra gli utenti social tanto che la Campagna fondi è arrivata a raccogliere oltre 40mila dollari.

Una grande notizia per il giovane che non ha genitori ed è vissuto in comunità da piccolo. Il ragazzo vive con la nonna e la aiuta con le bollette con piccoli lavoretti e consegne a domicilio. "Tutti attraversano momenti difficili. Tutti ce l'hanno. Potresti essere tu. Potrebbe essere il fattorino. Ma alla fine della giornata, siamo tutti persone. Sii semplicemente gentile con la persona accanto a te", ha dichiarato il ragazzo.