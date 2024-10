Commessa 19enne muore bruciata nel forno del supermercato ma nessuno se ne accorge: trovata dalla madre

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La madre aveva provato a contattarla più volte al telefono e a chiedere in giro nel supermercato dove lei e la figlia 19enne Gursimran Kaur lavoravano ma nessuno sapeva dove fosse. La donna così è andata a cercarla di persona scoprendo con orrore che la ragazza era morta, bruciata all'interno del grosso forno industriale del panificio, acceso e con le porte chiuse. È l'orribile scoperta avvenuta nei giorni scorsi in un supermercato Walmart di Halifax, in Canada, e su cui ora sta indagando la polizia locale.

Il terribile rinvenimento della 19enne nella serata di sabato scorso, 19 ottobre, quando ai servizi di emergenza è arrivata una chiamata che parlava di una donna chiusa in un forno nel panificio del supermercato. All'arrivo di vigili del fuoco e ambulanze in negozio, intorno alle 21:30, per la 19enne però ormai non c'era più nulla da fare.

La polizia di Halifax ha confermato che la diciannovenne è stata trovata morta all'interno di un "grande forno appartenente al reparto panetteria del supermercato" ma ha spiegato che sono ancora in corso le indagini per capire come sia morta. "L'indagine non ha ancora raggiunto un punto in cui è possibile confermare la causa e le modalità del decesso" ha spiegato un portavoce della polizia.

In una registrazione tra un centralinista e i vigili del fuoco la notte dell'incidente, resa nota dai media locali, si sentono però gli operatori affermare che "Una donna è chiusa in un forno nel panificio" e che "il forno era acceso e non è certo che il personale sia in grado di spegnerlo".

Anche l'associazione sikh locale, che sta aiutando la madre della 19enne, ha raccontato che la donna ha fatto la scoperta dopo che la figlia non aveva risposto al telefono durante il turno del sabato sera. Descrivendo la serie di eventi che hanno portato alla scoperta del corpo di Kaur nel forno, hanno spiegato che sua madre si è preoccupata dopo non averla vista al negozio per oltre un'ora. Ha provato a chiedere dove si trovasse e a chiamarla al telefono, prima di imbattersi nella scena raccapricciante.

Altri addetti infatti non sapevano dove fosse e pensavano stesse aiutando qualche cliente in giro, così la madre, che lavora nello stesso negozio, infine ha aperto il forno del panificio del negozio e ha trovato il corpo senza vita della figlia.

Dopo la drammatica vicenda, il supermercato è stato chiuso fino a nuovo ordine. Un portavoce di Walmart ha dichiarato: "Siamo addolorati e i nostri pensieri più profondi sono rivolti al nostro dipendente e alla sua famiglia. Il nostro obiettivo rimane quello di prenderci cura dei nostri collaboratori e di garantire loro il supporto di cui hanno bisogno". La famiglia della ragazza chiede però che sia fatta luce sulla vicenda, sollevando interrogativi sulla sicurezza del negozio dove Kaur, immigrata in Canada dall'India con la madre circa due anni, aveva trovato lavoro.