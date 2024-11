video suggerito

Come l’auto trovata in uno stagno della Georgia potrebbe risolvere il cold case di Charles e Catherine Romer L’auto trovata in uno stagno della Georgia pochi giorni fa potrebbe risolvere il “cold case” di Charles e Catherine Romer, la coppia scomparsa 44 anni fa mentre guidava da Miami a New York. I due sparirono nel nulla nell’aprile del 1980 e solo ora, a distanza di anni, è stata ritrovata la loro auto in uno stagno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charles e Catherine Romer

Una vettura riemersa dal fango e dall'acqua nello stagno di Brunswick, in Georgia, potrebbe aiutare a risolvere il caso di una coppia scomparsa a New York circa 44 anni fa. La Lincoln Continental sommersa è stata estratta dalle autorità che hanno prima prosciugato lo stagno e poi aperto la vettura alla ricerca di resti umani. Venerdì è stato ritrovato un osso nell'abitacolo dell'auto.

Solo le indagini potranno chiarire di chi siano i resti e se quelli trovati nella macchina siano o meno umani. La descrizione del veicolo, come riporta anche la CNN, è simile a quella fornita 40 anni fa alle forze dell'ordine che stavano cercando Charles e Catherine Romer.

Gli inquirenti ritengono che la vettura trovata sia quella che la coppia guidava al momento della scomparsa. Nell'aprile 1980, Charles e Catherine Romer stavano tornando a New York dopo una vacanza a Miami. Secondo quanto ricostruito, si sarebbero fermati nei pressi del Brunswick Holiday Inn, ora noto come Royal Inn. Accanto all'albergo vi è lo stagno di Brunswick, lì dove a distanza di 40 anni è stata trovata la vettura. Nell'aprile 1980, le cameriere dell'hotel trovarono le borse e gli effetti personali dei due nella loro stanza, ma dei due nessuna traccia.

La polizia della contea di Glynn ha fatto sapere che non sono ancora state prese decisioni per accertamenti utili a stabilire l'identità dei resti trovati nell'auto. Il dipartimento sta lavorando con il Georgia Bureau of Investigation che farà esaminare i resti da esperti forensi. Il veicolo verrà inoltre rimosso dallo stagno.

La vettura è stata ritrovata grazie all'intervento dell'associazione Sunshine State Sonar che si occupa di indagare su persone scomparse, prendendo in carico anche cold case senza effettive svolte per anni. Con l'associazione ha collaborato anche il Camden County Dive Team.

La Sunshine State Sonar ha spiegato di aver agito seguendo la segnalazione di un anonimo su un veicolo sommerso nello stagno. Il sopralluogo sul posto ha permesso di individuare quella che con tutte le probabilità è l'auto dei Romer.

"Polizia e forze dell'ordine hanno lavorato duramente per anni – ha spiegato la nipote della coppia alla CNN -. Sono ancora incredula, quando ci hanno comunicato la notizia del ritrovamento dell'auto pensavo fosse un bluff o uno scherzo". La donna ha ricordato che suo padre, figlio di Catherine Romer, era partito alla volta della Georgia in cerca di risposte. "Ora papà è morto – ha spiegato – e per anni è stato ossessionato da questo caso perché voleva sapere cosa fosse accaduto alla mamma. Oggi arriviamo finalmente a una conclusione. Forse i Romer sono morti in un tragico incidente, ma non è accaduto loro altro. Forse la nostra famiglia sta per avere un po' di pace".