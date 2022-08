Come hanno provato a svaligiare la boutique di Valentino a Parigi Un 24enne ha tentato di rubare in una boutique di Valentino a Parigi. Il giovane ha sfondato le vetrine del negozio con l’auto e ha portato via borse, scarpe e vestiti di lusso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un giovane di 24 anni ha provato a rubare nella boutique di lusso di Valentino sulla rue Saint-Honoré di Parigi durante la notte. Il ladro è stato fermato dalle forze dell'ordine nella mattinata odierna dopo che ha sfondato con la macchina le vetrine del negozio intorno alle 2 del mattino.

Il 24enne ha infranto le vetrine a bordo della sua macchina e ha poi preso diversi beni di lusso sugli scaffali. In pochi istanti ha caricato sulla vettura borse, scarpe e abiti di alta moda prima di tentare la fuga.

La polizia è intervenuta pochi minuti dopo l'inizio del furto. Il 24enne si è defilato prima che la pattuglia potesse raggiungere rue Saint-Honoré di Parigi. Gli agenti lo hanno però individuato poco tempo dopo nei pressi della boutique, vicino a Place de l'Opéra.

Alla vista dei poliziotti il giovane ha abbandonato il veicolo e ha provato a fuggire a piedi, tuffandosi poi nella Senna. Le forze dell'ordine sono riuscite a recuperarlo e metterlo in stato di fermo. La Procura di Parigi ha aperto un'indagine per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il bottino sarebbe stato interamente recuperato, anche se i gestori della boutique non hanno ancora redatto una lista dei beni sottratti durante la notte. I danni arrecati al negozio sono ancora in fase di valutazione da parte delle autorità.

Secondo la stampa locale, all'interno dell'automobile sono stati ritrovate almeno una trentina di borse cariche di vestiti e scarpe. Una borsa di Valentino può essere venduta a prezzi che vanno dai 1.000 euro fino ai 3.500. Le boutique del noto marchio di moda italiano vantano nel mondo sistemi di sicurezza severissimi per evitare colpi da migliaia di euro.

Il giovane avrebbe deciso di sfondare le vetrine del negozio con l'auto proprio per questo motivo: secondo le autorità, il 24enne ha lasciato suonare l'allarme mentre caricava in macchina quanti più oggetti possibile per poi tentare una fuga rocambolesca lontano dalla Francia.