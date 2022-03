Come funzionano i droni Bayraktar TB2 che stanno aiutando la resistenza ucraina Tra i mezzi che stanno aiutando l’Ucraina a resistere all’invasione russa vi sono anche i droni Bayraktar TB2: come funzionano e perché sono così efficaci.

A cura di Andrea Centini

Credit: Ministero della Difesa ucraino

Nella sanguinosa guerra che si sta combattendo in Ucraina un significativo ruolo strategico lo stanno ricoprendo i droni Bayraktar TB2, che l'aeronautica di Kiev sta utilizzando per colpire e distruggere i veicoli militari russi. È balzato agli onori della cronaca internazionale un video virale condiviso su Twitter in cui si vede uno di questi velivoli (controllati da remoto) mentre aggancia e distrugge un pezzo “pregiato” dell'armata russa, un lanciamissili terra-aria semovente di classe Buk, in mezzo a una colonna di altri veicoli. L'Ucraina nel 2019 ha acquistato 12 di questi mezzi aerei e, dopo averne verificato l'efficacia, ne ha ordinati diversi altri per ampliare lo stormo. Attualmente si ritiene che ne abbia a disposizione una ventina, ma dato il successo dimostrato in battaglia il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha appena annunciato l'arrivo di ulteriori esemplari. Ecco cosa sappiamo su questo piccolo ma letale velivolo.

Il Bayraktar TB2 è tecnicamente un UCAV, acronimo di “unmanned combat aerial vehicle”, ovvero veicolo aereo da combattimento senza pilota, comunemente conosciuto col termine di drone. Il velivolo è prodotto dall'azienda turca Baykar Defense, il cui principale acquirente sono proprio le forze armate turche. Ciò nonostante diversi di questi mezzi sono stati venduti all'Azerbaijan, alla Libia, alla Polonia, al Marocco, al Qatar e ad altri Paesi. Il Bayraktar è stato progettato dallo scienziato turco Selçuk Bayraktar, laureatosi in ingegneria presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (meglio conosciuto con l'acronimo di MIT).

Credit: wikipedia

Il velivolo è lungo appena 6,5 metri e ha un'apertura alare di 12 metri; ciò lo rende significativamente più piccolo rispetto ad altri droni con scopi bellici. Una delle caratteristiche più singolari e riconoscibili è la coda a V invertita. Il Bayraktar può raggiungere i 220 chilometri orari di velocità massima e ha una quota operativa di 5.500 metri. L'autonomia è di circa 30 ore, mentre il range di utilizzo si attesta sui 130 chilometri. Essendo un mezzo senza pilota, viene controllato da remoto da un centro di comando, dove operatori addestrati lo manovrano e ne gestiscono gli armamenti attraverso joystick e monitor.

Sui quattro piloni installati sotto le ali il Bayraktar TB2 può montare diverse tipologie di missili e razzi, tra i quali il sistema missilistico anticarro a lungo raggio L-UMTAS; le munizioni a guida di precisione MAM; il sistema missilistico da 70 millimetri Roketsan Cirit; i razzi a guida laser BOZOK; le munizioni da mortaio da 81 millimetri TOGAN e le munizioni modulari KUZGUN. Nella foto in testa all'articolo si vede un drone ucraino armato con un missile MAM-L.

Il drone è completamente realizzato in Turchia, dall'avionica ai sistemi di puntamento, anche se fino alla fine del 2020 erano equipaggiati con motori prodotti all'estero. Quando il Bayraktar TB2 ha iniziato a essere impiegato in scenari bellici sono state sospese le forniture di queste componenti e la Baykar Defense ha trovato accordi con altre aziende turche. Dal primo volo, nel 2014, questi droni sono stati usati nei conflitti in Libia, Siria, nella guerra del Nagorno – Karabakh del 2020 e ora in Ucraina. Qui hanno distrutto sistemi missilistici di difesa aerea, treni con rifornimento di carburante e obici trainati, secondo quanto dichiarato dalle forze di Kiev. Poiché hanno un costo relativamente contenuto (pochi milioni di dollari) e sono in grado di eliminare dispositivi di enorme valore strategico sono considerati estremamente preziosi ed efficaci in un conflitto.