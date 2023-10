Come e dove Hamas ha preparato l’attacco contro Israele Hamas avrebbe pianificato e preparato il suo attacco a poca distanza dai confini dello Stato di Israele. A dirlo è la Cnn che in una recente analisi ha ricostruito gli addestramenti e i video di propaganda realizzati e diffusi dall’organizzazione e dai suoi affiliati negli ultimi anni. Alcune delle zone utilizzate per le esercitazioni si trovano a poco più di un chilometro dal confine con Israele.

A cura di Eleonora Panseri

Le esercitazioni di Hamas con deltaplani motorizzati.

Hamas avrebbe preparato l'attacco di sabato scorso a poca distanza dai confini dello Stato di Israele. A dirlo è la Cnn, che in una recente analisi ha ricostruito le esercitazioni e i video di propaganda realizzati e diffusi da Hamas e dai suoi affiliati negli ultimi due anni, il periodo di tempo utile a preparare l'azione del 7 ottobre e indicato dall'ufficiale di Hamas Ali Baraka.

Secondo l'emittente, i miliziani del gruppo si sarebbero allenati in circa sei diverse aree attrezzate per esercitazioni localizzate sul territorio di Gaza. Due di queste si troverebbero a poco più di un chilometro da una delle sezioni più fortificate e controllate del confine tra Gaza e Israele. Dalle immagini satellitari analizzate, inoltre, non risulterebbe alcuna azione militare da parte delle forze di difesa israeliane verso questi siti attrezzati per le esercitazioni di Hamas.

In uno dei video del gruppo, che risale a dicembre 2022, si vedono i combattenti del gruppo lanciare razzi e simulare la cattura di ostaggi. L'addestramento ripreso dalle immagini diffuse successivamente è stato realizzato in un sito molto vicino al Valico di Erez, il passaggio pedonale situato tra Gaza e Israele da cui i miliziani di Hamas sono entrati lo scorso fine settimana, attaccando e uccidendo più di 1200 persone.

In un altro video, realizzato più di un anno fa, i combattenti si esercitano nelle stesse modalità con cui è stato realizzato l'attacco armato a cui il mondo a assistito lo scorso 7 ottobre, addestrandosi nel decollo e nell'atterraggio con deltaplani a motore. Le evidenze raccolte alimentano ancora l'interrogativo riguardo alle pressoché totale impreparazione delle Forze di difesa israeliane di fronte a quanto accaduto.

Raggiunto dalla Cnn, il portavoce delle IDF (Israele Defense Forces), il tenente colonnello Jonathan Conricus ha risposto che le prove raccolte non sono "nulla di nuovo". Secondo Conricus, Hamas ha allestito anche in passato diverse aree per esercitazioni e che l'esercito israeliano ne ha colpite molte negli anni delle escalation. Il portavoce ha anche aggiunto che momenti di tensione non si erano verificati di recente e che i siti per gli addestramenti sono stati camuffati, facendoli apparire come "siti civili".

Tuttavia, cinque su sei di questi, non sembrano in alcun modo insediamenti civili. Sono tutti circondati da enormi terrapieni con edifici quasi tutti senza tetto e costruiti con blocchi di calcestruzzo e cemento. Alcune zone di addestramento hanno anche recinzioni e cancelli, come si vede nelle immagini osservate dalla Cnn.

Interpellato su questo aspetto, Conricus ha detto di non poter rispondere, "visto che si tratta di questioni legate alle analisi d'intelligence che stiamo portando avanti mentre combattiamo una guerra. Questo argomento, insieme con molte altre questioni, sarà oggetto di indagine della IDF alla fine del conflitto".