Colpita in testa da palla da Rugby, nonna muore sugli spalti: era andata a vedere la partita del nipote Una inchiesta ha stabilito che la donna è stata colpita da una palla da Rugby scagliata da un campo da gioco in Inghilterra adiacente a quello in cui giocava il nipote della 69enne e dove si stava allenando un'altra squadra.

A cura di Antonio Palma

"Non avremmo mai pensato che vedere una partita potesse essere un pericolo mortale", così il dirigente di una squadra di rugby britannica ha commentato il gravissimo incidente costato la vita alla nonna di un loro giocatore che guardava la gara. La 69enne Jennifer Selwood era andata a vedere la partita del nipote al Taunton Rugby Football Club, nel Somerset, in Inghilterra, quando una palla l'ha colpita in testa causandole un'emorragia cerebrale che si è rivelata mortale.

L'incidente risale al gennaio 2020 ma ora una inchiesta ha stabilito che la donna è stata colpita da una palla da Rugby scagliata da un campo da gioco adiacente a quello in cui giocava il nipote e dove si stava allenando un'altra squadra dello stesso gruppo sportivo. Il marito della signora Selwood ha dichiarato in udienza che lui e la moglie si erano spostate dalla loro posizione su un sentiero di ghiaia che collega due campi adiacenti perché le linee laterali erano scivolose.

L'uomo ha raccontato che erano uno accanto all'altro e guardavano giocare il nipote quando la signora Selwood è stata colpita da una palla proveniente dal campo adiacente. "È stata colpita. Ha solo emesso un gemito ed è crollata a terra", ha rivelato. La donna è stata poi soccorsa e trasportata in un ospedale locale prima di essere trasferita al Southmead Hospital di Bristol, dove è morta due settimane dopo senza più riprendersi.

L'inchiesta ha accertato che la signora Selwood soffriva di diabete e di una malattia del sangue che la metteva a rischio di emorragia grave in caso di trauma o intervento chirurgico. L'indagine però ha stabilito che la tragedia è stata frutto di una scarsa supervisione e gestione della sicurezza degli spettatori. La società ha dichiarato che dopo la morte della signora Selwood sono state apportate modifiche in modo che il riscaldamento non avvenga su campi adiacenti alle partite in corso.