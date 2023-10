Colpita dall’aereo in fase di atterraggio, Samantha muore mentre taglia l’erba in aeroporto in Usa Samantha Hayes, una giovane mamma statunitense di 27 anni, lavorava in un piccolo scalo aeroportuale dell’Oklahoma. L’aereo si è accorto solo all’ultimo della sua presenza e del tosaerba e non è riuscito a evitare la donna, La vittima lascia tre figli.

A cura di Antonio Palma

Colpita alla testa dall'ala di un aereo che stava atterrando in pista e che non si è accorto di lei, così è morta tragicamente Samantha Hayes, una giovane mamma statunitense dell'Oklahoma che lavorava in un locale scalo aeroportuale. La tragedia si è consumata la scorsa settimana nel piccolo aeroporto municipale di Broken Bow, a circa 300 chilometri a sud-est di Oklahoma City.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la 27enne venerdì pomeriggio era impegnata a tagliare l'erba ai margini della pista con un grosso tosaerba quando un piccolo aereo da turismo l'ha colpita violentemente alla nuca con un'ala. L'aereo, un Bonanza A36, era appena atterrato nello scalo e non si è accorto in tempo della presenza della donna.

A lanciare l'allarme è stato lo stesso pilota del velivolo ma solo dopo essersi fermato ed essere sceso dall'aereo. L'uomo, il 70enne James Baxter, infatti si è accorto che Samantha Hayes era sulla pista ma solo all'ultimo secondo. Il settantenne ha spiegato agli inquirenti che aveva già toccato la pista una prima volta quando si è reso conto della presenza della 27enne. Avrebbe cercato di far alzare di nuovo l'aereo ma ha colpito la donna con l'ala.

La 27enne è rimasta immobile sul tosaerba a pochi metri dal velivolo. Sul posto sono accorsi i servizi di emergenza medica ma per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. La signora Hayes, che lavorava per il dipartimento dei parchi della città di Broken Bow, è morta sul posto dopo aver subito gravi ferite alla testa.

Sul caso son in corso le indagini. "Stiamo indagando se possano essere presentate accuse contro il pilota. Se ha fatto qualcosa di sbagliato o era semplicemente inevitabile" ha spiegato un portavoce della polizia locale, aggiungendo che sono oggetto di indagine anche le misure di sicurezza.

"Samantha Hayes è stata una mamma meravigliosa per i suoi 3 bambini. Era una mamma single che ha lavorato duramente per dare loro una casa sicura e amorevole. Questi bambini sapevano di essere amati ogni giorno e tutti ci si assicureremo che stiano bene" hanno dichiarato gli amici della 27enne.