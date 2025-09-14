Coloni e soldati israeliani occupano la casa del regista palestinese premio Oscar Basel Adra

Le forze israeliane hanno perquisito ieri l'abitazione del regista palestinese Basel Adra, vincitore dell'Oscar per il documentario No Other Land, dopo violenti scontri con coloni israeliani nel villaggio di At-Tuwani, nella Cisgiordania occupata. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio quando un gruppo di coloni dell'avamposto illegale di Havat Ma'on ha iniziato a sconfinare nell'uliveto di proprietà di Adra.

Il regista, insieme a due fratelli, un cugino e un'attivista straniera, ha tentato di affrontare gli intrusi ma è stato aggredito. Come di consueto, la polizia e l'esercito dello stato ebraico hanno preso le difese dei coloni, che agiscono illegalmente. "Non li hanno fermati. Uno dei coloni ha inseguito un'attivista solidale e l'ha picchiata a terra. I soldati guardavano, senza fare nulla", ha raccontato Adra alla CNN.

Durante gli scontri, uno dei fratelli del regista è stato investito da un colono a bordo di un quad ed è finito in ospedale. Successivamente, l'IDF ha condotto quella che Adra ha definito un'"invasione" di At-Tuwani, perquisendo la sua casa per venti minuti e controllando il telefono della moglie. I militari hanno inoltre bloccato l'accesso a un'ambulanza sulla strada del villaggio. Il regista ha espresso la sua frustrazione per l'impunità degli occupanti: "Abbiamo presentato decine di denunce contro questi stessi coloni per aver fatto pascolare le loro pecore tra i nostri ulivi. Chiamiamo la polizia, e non fanno nulla".

L'aggressione al terreno del regista premio Oscar è tutt'altro che un fatto isolato ma si inserisce in un più ampio quadro di espansione degli insediamenti illegali israeliani. Un rapporto di marzo 2024 dei gruppi attivisti Peace Now e Kerem Navot ha documentato la fondazione di 49 nuovi avamposti di pastorizia tra il 7 ottobre 2023 e dicembre 2024, registrando un incremento del 50%. Questi insediamenti, illegali sia secondo la legge israeliana che secondo il diritto internazionale, sono spesso creati dai coloni più estremisti, quelli maggiormente protetti proprio dal governo di Benjamin Netanyahu.

Per Adra e i suoi collaboratori, quello di ieri non rappresenta un episodio isolato. A marzo, Hamdan Ballal, co-regista del film No Other Land, era stato detenuto dalle forze israeliane dopo un'aggressione subita dai coloni subito dopo una cena dell'iftar durante il Ramadan.