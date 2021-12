Collisione tra due navi mercantili a sud della Svezia: 2 marinai dispersi in mare Due navi mercantili si sono scontrate durante la notte a sud della Svezia: una delle due imbarcazioni si è capovolta. Sono due i dispersi in mare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due navi mercantili si sono scontrate al largo della costa svedese, tra Ystad e l'isola danese Bornholm. A dare la notizia la Bbc, che cita la Swedish Maritime Administration. La Karin Hoej si sarebbe ribaltata in seguito allo scontro. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. Sarebbero almeno due i dispersi caduti in mare. La seconda imbarcazione coinvolta è la Scot Carrier, di bandiera britannica. Secondo l'ente svedese per la navigazione, l'incidente si è verificato poco dopo le 3.30 di notte. La centrale di soccorso della Sma ha ricevuto l'allerta riguardante lo scontro tra le due navi e una richiesta di intervento per i soccorsi. Le ricerche, iniziate poco dopo la prima chiamata, sono state attualmente sospese: sono intervenute nove imbarcazioni e un elicottero.

Le due navi mercantili di 55 e 90 metri stavano navigando nella stessa direzione poco prima della collisione. Alle 3.30 di notte, ora dell'incidente, le due imbarcazioni navigavano nonostante la nebbia fitta. Tali condizioni meteorologiche però non sono insolite per questo periodo dell'anno. Una situazione pienamente nella norma secondo la Guardia Costiera Svedese. Per questo motivo si ritiene che possa esserci una "grave negligenza" alla base del disastro. Il Centro operativo congiunto danese ha affermato che non erano state impiegate scialuppe di salvataggio o attrezzature di emergenza per l'equipaggio della Karin Joj. Secondo le autorità danesi, il capitano dell'imbarcazione è stato sottoposto a un test del tasso alcolemico come da procedura. La Karin Joj non stava trasportando merci, mentre non è ancora stato reso noto quale fosse il carico trasportato dalla nave britannica.

Sono rare secondo Sma le collisioni di questo tipo.Un precedente risale al 2006, quando una piccola nave danese è affondata dopo una collisione con una nave svedese. Tutto l'equipaggio era stato portato sano e salvo a riva dopo l'intervento della Guardia Costiera per il soccorso in mare.

Le ricerche in mare dei due dispersi

Le temperature attuali rendono improbabile la sopravvivenza dei due marinai dispersi. Per questo motivo le imbarcazioni di soccorso, sostenute da un elicottero per la perlustrazione, hanno cercato per ore in un corsa contro il tempo per salvarli. La speranza era che i due potessero essere ancora all'interno della Karin Hoj. Le ricerche sono state sospese dopo un'intera nottata di tentativi. Ulteriori sforzi per cercare di localizzare i due marinai sono stati fatti nelle prime ore del mattino, ma l'ultima operazione non ha dato esito positivo. La Karin Hoj è stata spostata in acque meno profonde e i sommozzatori svedesi si preparano ad effettuare le ricerche all'interno dell'imbarcazione.