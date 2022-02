Chi sta vincendo la guerra tra Russia e Ucraina: cos’è successo durante la notte Nella notte, bombardamenti su Kiev, Kharkiv e Chernihiv. La resistenza ucraina e problemi logistici complicano l’avanzata russa. Mosca ammette per la prima volta vittime tra i suoi soldati.

A cura di Redazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All’alba del quinto giorno di combattimenti tra Russia e Ucraina, e con il primo incontro diplomatico dall’inizio del conflitto tra le delegazioni dei due Paesi che dovrebbe iniziare oggi in Bielorussia, la situazione del conflitto è quantomai incerta. Quella che nelle prime ore di guerra sembrava essere un’invasione lampo si sta rivelando in realtà un pantano bellico molto più complesso del previsto per i russi, soprattutto in virtù della forte resistenza che sta opponendo l’esercito ucraino.

Cos’è successo nella notte

Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio sono state segnalate diverse esplosioni a Kiev e Kharkiv, le due più grandi città dell’Ucraina, entrambe ubicate a Nord, nei pressi del confine con la Russia. Lo stesso è accaduto a Chernhiv, città del sud del Paese, anch’essa cinta d’assedio dalle forze russe provenienti dalla Crimea: stando a fonti locali, un razzo avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro della città, così come un asilo e un negozio. Nessuno di questi attacchi operati dall’artiglieria russa avrebbe però registrato vittime.

Come sta andando la guerra

Kiev, Kharkiv e Chernihiv rappresentano i tre principali fronti d’avanzata dell’esercito russo in Ucraina, che ha ormai schierato sul campo di battaglia due terzi circa delle forze a disposizione.

Leggi anche Zinchenko in campo con la morte nel cuore: piange per la sua Ucraina durante il minuto di silenzio

Kiev, la capitale ucraina, continua a essere cinta d’assedio dall’esercito russo, e le sue strade sono ormai da tre giorni teatro quotidiano di scontri a terra tra la resistenza ucraina e le forze irregolari russe, i cosiddetti sabotatori. Secondo il Pentagono, la Russia non avrebbe il controllo dei cieli sulla capitale, e per questo non è ancora stata impiegata in modo massiccio l’aviazione per cercare di piegare la resistenza della capitale.

Anche a Kharkiv le forze di resistenza locali hanno per ora respinto gli attacchi russi, anche se in questo caso non è ancora stato registrato l’uso dell’aviazione. A tal proposito va ricordato, come alcune fonti militare russe hanno dichiarato all’agenzia Bloomberg, che i piani militari russi prevedevano un conflitto di tre settimane e non di pochi giorni, e che l’occupazione delle principali città non è mai stata nei piani bellici.

A sud, al netto dell’assedio di Chernihiv, l’avanzata russa sembra procedere più spedita, con l’esercito di Mosca che ha accerchiato le città di Kherson e Berdiansk. Tuttavia, anche a Mariupol, l’avanzata russa è stata rallentata da problemi logistici: a quanto sembra l’esercito russo sta registrando una forte carburante e cibo dovuta anche alle azioni di sabotaggio ucraine delle linee ferroviarie che collegano Ucraina e Russia. Per la prima volta ieri, peraltro, il comando russo ha ammesso vittime tra i suoi soldati:“Sfortunatamente, ci sono morti e feriti tra i nostri commilitoni – ha affermato il portavoce dell’esercito russo Igor Konashenkov – nel ricordare coraggio ed eroismo in combattimento nel corso dell’operazione militare speciale,