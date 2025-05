Cedono i freni e il bus si ribalta, morti e feriti in Indonesia: le immagini dell’incidente A Padang, nella regione della Sumatra Occidentale in Indonesia, un guasto ai freni ha provocato un incidente: sono 12 le vittime e 23 i feriti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Dario Famà

Tragedia in Indonesia. Nella giornata di ieri, un bus con 34 passeggeri a bordo si è ribaltato, causando la morte di 12 persone. L'incidente stradale è avvenuto vicino alla fermata del bus di Padang, nella provincia della Sumatra Occidentale, e ha provocato anche 23 feriti, incluso il conducente, che attualmente versa in condizioni critiche.

Secondo quanto dichiarato dal direttore dei poliziotti del traffico della provincia della Sumatra dell'Ovest Reza Chairul Akbar Sidiq, il veicolo era partito da Medan ed era diretto Jakarta: un viaggio lunghissimo di oltre mille chilometri. In prossimità di Padang, il bus ha subito un guasto ai freni, motivo che ha portato all'impatto fatale. "Tutte le vittime, inclusi i 23 feriti, sono stati trasportati in due ospedali vicini" ha aggiunto Sidiq.

“Il bus ha non si è arrestato alla fermata e si è schiantato con un muro vicino a un centro medico" ha affermato il Primo Ispettore di Polizia Jamalludin. Alcuni passeggeri, sopravvissuti allo scontro, avrebbero comunicato alle forze dell'ordine che il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo in un percorso segnato da una discesa ripida, strada che non avrebbe permesso al pullman di fermarsi in tempo.

I poliziotti starebbero ancora investigando per determinare la causa esatta della tragedia, in uno Stato in cui gli incidenti sono molto frequenti, spesso causati da una scarsa attenzione alle norme di sicurezza e alla insufficiente manutenzione delle strade. Seguendo una dinamica simile, l'anno scorso, un bus che trasportava 61 tra studenti e professori si è scontrato appena fuori Jakarta con alcune macchine e moto. Anche in quel caso, i freni avevano smesso di funzionare, provocando 11 vittime e numerosi feriti. Nel 2023, invece, un pullman ha sfondato un cartellone pubblicitario, uccidendo 14 persone e ferendone 19.