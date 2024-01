Carica il leone sull’auto scoperta e lo porta a spasso nel traffico, incastrato dai video L’assurda scena è stata immortalata in diversi video, ripresi da altre vetture di passaggio e diventati virali sui social dove la polizia tailandese li ha visti ed è intervenuta. Arrestata una donna proprietaria dell’animale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Come se fosse un normale animale domestico come ad esempio un gatto, un uomo ha caricato nella sua auto scoperta un cucciolo di leone e lo ha portato in giro in strada nel traffico tra veicoli e motorini. L'assurda scena è stata immortalata in diversi video, ripresi da altre vetture di passaggio e diventati virali sui social e arrivati infine all'attenzione della polizia della Thailandia che è intervenuta.

Nel filmato si vede il cucciolo di leone che si affaccia dai finestrini posteriori di una Bentley bianca con tetto scoperto che procede a bassa velocità tra passanti incuriositi e un po' preoccupati. Scenario dell'impresa le affollate strade di Pattaya, nota meta turistica sulla costa orientale del Golfo di Thailandia, dove la polizia infine ha fermato e arrestato una donna martedì scorso.

Sebbene non sia illegale possedere un leone in Thailandia, infatti, è necessario che l'animale sia registrato ufficialmente mentre il cucciolo portato in giro, una femmina di 4 mesi, era stato importato illegalmente nel Paese senza nessuna autorizzazione. La donna ha raccontato alle autorità tailandesi di aver acquistato l'animale da un uomo tailandese nella provincia di Nakhon Pathom che poi lo ha consegnato a Pattaya e che lei lo ha dato al suo amico che lo ha portato a spasso.

Tuttavia la donna non ha fatto controllare i documenti ai funzionari locali, il che ha reso illegale sia il trasferimento che la proprietà dell'animale. La donna quindi è stata denunciata dalla polizia per possesso di un animale selvatico senza permesso, pena che prevede un anno di reclusione e una multa fino a 100mila baht, oltre 2500 euro.

Secondo le autorità locali, nell'auto un uomo dello Sri Lanka amico della donna che avrebbe ospitato il leone nella sua villa con piscina in affitto dove l'animale è stato trovato durante una perquisizione. Per lui nessuna incriminazione perché non si trova più in Thailandia. Secondo quanto riferito, la polizia sta valutando la posizione dell'uomo che ha venduto il leone.