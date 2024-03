Cappotto impigliato nella saracinesca, donna resta sospesa a mezz’aria: è la nuova star di TikTok Anne Hughes a 72 anni è la nuova star di TikTok dopo che il negozio per il quale lavora ha condiviso un video che ha fatto circa 15 milioni di visualizzazioni: nel filmato si vede la donna sollevata per diversi metri in aria dopo che il suo cappotto è rimasto impigliato nella saracinesca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Una nonnina inglese è diventata nelle ultime ore una star di TikTok dopo che è rimasta bloccata con la giacca nella saracinesca di un negozio, restando sollevata a mezz'aria. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale e sono finite ben presto sui social network dando alla donna una popolarità inaspettata.

Anne Hughes, questo il nome della protagonista del video, lavora come donna delle pulizie presso il minimarket Best One a Tonteg, Rhondda Cynon Taf, nel Galles del Sud. È stato proprio il locale commerciale a condividere il video di lei che è stata sollevata per diversi metri quando il suo cappotto è rimasto impigliato nella saracinesca: in pochissime ore ha ottenuto su TikTok oltre 15 milioni di visualizzazioni.

La signora Hughes, 72 anni, ha detto di essere andata formalmente in pensione sette anni fa, ma da allora ha continuato a lavorare nel negozio. Ha raccontato di essersi appoggiata alla saracinesca quando il proprietario del negozio l'ha aperta dall'interno. "Non poteva sentirmi gridare quando ho realizzato quello che stava succedendo", ha detto alla BBC.

"La serranda era completamente aperta, allora ho urlato il suo nome e meno male che lui è uscito, ha abbassato un po' la saracinesca ed è riuscito a prendermi tra le sue braccia. Ero preoccupata all'idea di cadere". La 72enne ha aggiunto di essere rimasta scossa dall'incidente ma non ha riportato alcuna ferita – e ha anche visto il lato divertente. "Adesso dovrò gestire la fama", ha concluso all'emittente inglese.