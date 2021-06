Uccisi da un veicolo in corsa: le vittime sono quattro persone appartenenti a una famiglia di fede musulmana. Soltanto uno è sopravvissuto a quello che secondo le forze dell'ordine è stato un attacco premeditato. Il tutto si è verificato a London, nell'Ontario, in Canada. "Le vittime sono state prese di mira per la loro religione – ha confermato il capo della polizia Steve Williams -. Chi ha agito, ha ucciso perché aveva davanti una famiglia di fede islamica". Nell'attacco sono morti un uomo di 46 anni e una donna di 44. Con loro anche una donna di 74 anni e una ragazzina di appena 15. Anche un bambino è rimasto tragicamente coinvolto: il piccolo di 9 anni è stato ricoverato in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate.

L'autore dell'attentato è un ventenne del luogo, già incriminato per omicidio e tentato omicidio. In questo caso dovrà rispondere della morte di quattro persone e delle gravi ferite riportate dal bimbo di appena 9 anni. Secondo quanto confermato dalla polizia, l'uomo potrebbe essere accusato anche di terrorismo. Il 20enne avrebbe investito la famiglia a bordo di un camioncino che ha lanciato a tutta velocità sul suo target. Per gli agenti, il giovane avrebbe agito dopo un'attenta premeditazione. Probabilmente aveva precedentemente studiato i movimenti dei 4 per progettare il suo attacco. Il 20enne è stato arrestato nei pressi di un parcheggio poco lontano dal luogo della tragedia. Condotto in carcere sarà interrogato nelle prossime ore. "Questi esseri umani innocenti sono stati uccisi in quanto musulmani – ha dichiarato Nawaz Tahir, rappresentante della comunità islamica di London -. Saremo forti contro l'odio, non abbiamo intenzione di cedere. Non faremo vincere l'islamofobia e il terrorismo: combatteremo con la fede, con l'amore e con la ricerca della giustizia". "Si tratta di un atto di vero e proprio terrorismo – ha scritto il sindaco di London Ed Holder in una dichiarazione ufficiale rilasciata via Twitter -. Questo atto di islamofobia deve essere perseguito con la legge e seguito da atti di umanità".