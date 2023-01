Cade dalla giostra a Disneyland, disabile muore a 66 anni: dipendenti “ridevano”, scatta denuncia L’incidente avvenuto nell’agosto del 2021, ha causato la morte di una donna con problemi motori nel parco di Disneyland, in California. Sarebbe stata derisa da alcuni impiegati prima dell’accaduto. La famiglia ha fatto causa alla Walt Disney Company,

Alcuni dipendenti di Disneyland avrebbero deriso di una donna disabile di 66 anni in occasioni di un incidente che ha visto vittima Joanne Aguilar, 66 anni, su una giostra del parco divertimenti a Anaheim, in California. La povera donna è poi morta, cinque mesi dopo, per aver contratto un'infezione che l'ha portata a uno shock settico durante la convalescenza.

La famiglia ha ora intentato una causa per omicidio colposo nella contea di Ventura, in California, in autunno, ed è stata assegnata a un giudice all'inizio di questo mese. La causa cita come imputati la Walt Disney Company, la sua divisione parchi a tema e la stessa azienda Disneyland.

Secondo la denuncia ottenuta da New York The Post, la Aguilar ha visitato il parco dei divertimenti di Anaheim il 21 agosto 2021, con le sue due figlie adulte, Zenobia Hernandez e Andrea Maullul. La famiglia ha ottenuto una sedia a rotelle dal parco per Joanne, che in quel momento si stava riprendendo da un infortunio al ginocchio.

Quando le donne sono andate a fare un giro sull'attrazione ‘Jungle Cruise', alla 66enne è stato detto dai membri dello staff che non era disponibile una barca accessibile con una carrozzina. La donna ha comunque deciso di guidare una barca normale con l'aiuto delle sue figlie. Al termine della corsa, i dipendenti avrebbero posizionato "piccoli blocchi non assicurati" in cima ai gradini dell'imbarcazione per ridurre l'altezza di ogni gradino, ma Aguilar ha avuto difficoltà a salirli.

Secondo la causa la donna ha quindi avuto problemi a uscire dalla giostra e il personale "non l'ha assistita", creando una "condizione pericolosa e rischiosa". Non è tutto i membri dello staff di Disneyland hanno iniziato a "ridacchiare e sghicchiazzare" vedendo la donna in difficoltà. La Aguilar "si è sentito disumanizzata" dalla situazione, sostiene la causa, che ora chiede il risarcimento di "tutti i danni economici pregressi", comprese le "spese mediche, funerarie e legali, oltre ad altri danni accessori".