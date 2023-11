Cade dal balcone a bordo della nave da crociera durante una vacanza: morto 16enne Tragedia a bordo della nave da crociera Allure of the Seas della Royal Caribbean partita dalla Florida: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone ed essere finito sul ponte. Indagini in corso.

Quella che doveva essere una vacanza si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 16 anni e per la sua famiglia. Il giovane, infatti, è morto sabato dopo essere precipitato dal balcone di una cabina a bordo della nave da crociera Allure of the Seas della Royal Caribbean finendo sul ponte.

Partita da Port Canaveral in Florida, la nave si stava dirigendo verso le Bahamas e i Caraibi occidentali per una breve gita di 3 giorni, come ha riferito TMZ.

"Siamo rattristati nell'apprendere della scomparsa di un ospite e il nostro pensiero va alla famiglia. In segno di rispetto nei loro confronti, non forniremo ulteriori commenti", ha dichiarato la compagnia di navigazione con una nota martedì all'emittente Usa FOX 35.

Un passeggero ha raccontato sempre a FOX 35 che nelle prime ore del mattino c'era un annuncio che chiedeva ai presenti di donare il sangue. Alcune foto, visionata dai media locali, hanno mostrato un nastro giallo bloccare parte di un balcone, nonché barriere e quella che sembrava essere una tenda che bloccava un'area del ponte della nave da crociera.

Il ragazzo, dopo essere precipitato, è rimasto ferito ed è deceduto dopo essere stato trasferito in ospedale. Indagini sono in corso per capire se il gesto del 16enne sia stato intenzionale o meno.

Non è il primo episodio del genere che si verifica nel corso dell'anno. Ad aprile, un passeggero è rimasto morto dopo essere caduto da una crociera della Virgin Voyages ed essere atterrato sul ponte inferiore della nave. Ancora, ad agosto, un membro dell'equipaggio è deceduto dopo essere caduto in mare da una nave Viking Cruises.