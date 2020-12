E Brexit sia. L'attesa è finita: Regno Unito e Unione europea hanno trovato l'accordo commerciale, dopo mesi di discussioni, passi avanti e passi indietro. Questo passaggio fondamentale completerà l'addio della Gran Bretagna all'Ue a livello formale. L'intesa è arrivata a quattro anni e mezzo dal referendum che ha cambiato la storia dell'Unione e del Regno, nel giugno del 2016, quando i cittadini britannici votarono per abbandonare l'Ue. L'accordo, delicatissimo, va dal patto sul commercio, escludendo tariffe e dazi, alla cooperazione in vari settori: dalla sicurezza all'aviazione. Non è bastata la notte per sciogliere l'ultimo nodo: quello legato alla pesca, che sembrava da giorni una questione più di principio che di reale peso economico. I negoziatori hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per mettere a punto i dettagli del compromesso e poi per trasformare l'accordo in un testo giuridico vincolante. Poi, in mattinata, la stretta finale, con la grande attesa per il discorso di Boris Johnson e Ursula Von der Leyen e l'annuncio del compromesso raggiunto.

"Abbiamo finalmente trovato un accordo, è buono ed equilibrato, è la cosa più responsabile da fare per entrambe le parti", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. "I negoziati sono stati difficili, ma era un accordo per cui valeva la pena di battersi, possiamo lasciarci la Brexit alle spalle". Poi, rivolgendosi ai cittadini europei ha sottolineato: "So che per alcuni è stato difficili, dividersi è un dolore dal sapore dolce, ma quello che chiamiamo l'inizio è spesso la fine, quindi a tutti gli europei dico è tempo di lasciarsi alle spalle la Brexit, il futuro è l'Europa".

"I lavori andranno avanti per tutta la notte", twittava a l'una il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. Nel mentre Sky News raccontava di cartoni pieni di pizze consegnate a tarda notte, proprio nella sede della Commissione Ue. Trovato l'accordo ci sarebbe stata un'ultima telefonata tra Boris Johnson e la presidente Ursula Von der Leyen. "Ad un passo dall'accordo", titola in apertura il Financial Times, ripercorrendo la lunga giornata di ieri per arrivare all'accordo di libero scambio tra sponde opposte della Manica.

Il primo passo verso la reale entrata in vigore di un accordo commerciale tra Uk e Ue, che eviti dazi doganali dal 1 gennaio 2021, è stato compiuto. A questo punto il testo finale deve essere ratificato sia dagli Stati membri dell'Unione, che dal Parlamento europeo, e servirà molto tempo. In attesa delle ratifiche il Consiglio Ue può decidere di applicare l'accordo provvisoriamente, ma non è comunque un processo immediato. Insomma, sembra sempre più una corsa contro il tempo quella che scade il 31 dicembre. Con l'anno nuovo il testo approderà al Parlamento presieduto da David Sassoli, dove verrà discusso e approvato: sarà un processo lungo, visto che il documento dovrebbe superare le duemila pagine.