Brasile, padre non approva relazione figlia con l’attore di telenovela: uccide il 22enne e i suoi genitori Negli ultimi giorni si è aperto il processo nei confronti di Paulo Matias, l’uomo non approvava la storia d’amore della figlia con l’attore di soap opera Rafael Miguel. Nel giugno del 2019 ha ucciso il 22enne, suo padre e sua madre, che si erano recati nella sua casa di Pedreira, nello stato di São Paulo, per discutere proprio di quella relazione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Isabella Matias e il fidanzato, a destra suo padre

Aveva ammesso di essere "troppo spaventata" per schierarsi contro il padre, sotto processo in Brasile per il triplice omicidio del suo ex fidanzato e dei suoi genitori. Alla fine, però, Isabella Matias ha trovato il coraggio che le mancava e presto sarà chiamata a testimoniare in tribunale contro il padre, Paulo, accusato di aver ucciso l‘attore Rafael Miguel, suo padre João Alsisio e sua madre Miriam Miguel, nel 2019 in una casa di Pedreira, nello stato sud-orientale di São Paulo.

L'uomo non approvava la relazione della figlia col ragazzo, noto in patria per essere apparso in alcune soap opera. Rafael aveva 22 anni al momento dell'omicidio, mentre la figlia era appena 18enne. L'accusa ha chiesto alla Corte di giustizia di São Paulo che l'imputato non fosse presente in aula durante la testimonianza della figlia e di sua madre, Vanesa Tibcherani.

Giovedì la richiesta è stata accolta, così che le donne saranno presto interrogate dagli avvocati di entrambe le parti. La procura ha affermato che la richiesta di allontanarlo si basava sul "fondato timore e l'evidente imbarazzo" di sua figlia e sua madre in tribunale.

Rafael Miguel e i suoi genitori avevano fatto visita alla famiglia Matias il 9 giugno 2019 per discutere della relazione che il 22enne intratteneva con Isabella. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato Paulo Matias sparare ai tre almeno 13 volte di fronte alla casa, mentre sua figlia assisteva impotente e inorridita.

L'uomo si è poi dato alla fuga, riuscendo ad arrivare prima nello stato centro-occidentale del Mato Grosso do Sul, poi in Paraguay. Tornato a São Paulo, è stato arrestato mentre si nascondeva in un hotel il 16 maggio 2022.

Rafael Miguel era noto per il suo ruolo nella soap opera Chiquititas, trasmessa sul canale locale SBT. Era apparso anche in altre telenovelas sulla televisione Globo.

A giugno, Paulo Matias aveva scritto una lettera alla Corte di giustizia di São Paulo per chiedere al giudice di prendere in considerazione la possibilità di liberarlo dalla prigione. In una lettera ottenuta da Metropoles, aveva sostenuto che le accuse di omicidio erano basate su "una narrazione e fatti che non corrispondono alla verità".