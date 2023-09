Video di

Brasile, aereo pieno di turisti precipita nella foresta amazzonica: 14 morti Stando alle prime informazioni il pilota avrebbe intrapreso le operazioni di atterraggio già a metà pista: per questo il velivolo si è schiantato. Non ci sono superstiti.

A cura di Davide Falcioni

Dramma in Brasile, dove un aereo leggero è precipitato nel territorio della foresta amazzonica. Le autorità locali hanno confermato la morte delle 14 persone a bordo, tutte di nazionalità brasiliana.

Il velivolo, un Embraer EMB-110 "Bandeirante" turboelica, era decollato dall'aeroporto di Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, e si stava dirigendo a Barcelos, a circa 400 chilometri di distanza; lì i passeggeri, tutti turisti, avrebbero dovuto prendere parte ad una battuta di pesca. L’aereo era quasi giunto a destinazione quando improvvisamente si è schiantato per cause ancora da accertare, sebbene sia molto probabile che il maltempo abbia avuto un ruolo determinante.

Edson Mendes, sindaco di Barcelos, ha confermato a stretto giro che a bordo del velivolo viaggiavano 14 persone, inclusi i due membri dell'equipaggio, e che non risultano superstiti. Il governatore dello Stato di Amazonas, Wilson Lima, ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio. "Sono profondamente addolorato per la morte dei 12 passeggeri e dei due membri dell'equipaggio, vittime dell'incidente aereo avvenuto questo sabato a Barcelos. I nostri team stanno lavorando fin dall’inizio per fornire il supporto necessario. Alla famiglia e agli amici, la mia solidarietà e le mie preghiere", ha postato su X.

Successivamente le autorità locali nel corso di una conferenza stampa hanno spiegato che il pilota del piccolo aereo stava compiendo il suo volo sotto una pioggia battente, con scarsa visibilità, e che sembra abbia iniziato le operazioni di atterraggio a metà pista, circostanza che tuttavia va ancora chiarita; il velivolo avrebbe quindi esaurito la strada a disposizione e si sarebbe schiantato, uccidendo tutti i passeggeri.