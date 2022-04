Boris Johnson si è recato a sorpresa a Kiev: in corso incontro con Zelensky Boris Johnson si è recato a sorpresa a Kiev per un incontro con il presidente ucraino Zelensky. A diffondere la notizia l’ambasciata ucraina a Londra con una foto postata su Twitter.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il premier britannico Boris Johnson si trova nella capitale ucraina e sta incontrando proprio in queste ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A diffondere la notizia su Twitter l'ambasciata ucraina nel Regno Unito. La visita di Johnson non era stata annunciata nelle scorse ore. Dall'inizio dell'offensiva russa, il Regno Unito ha manifestato grande vicinanza all'Ucraina varando importanti sanzioni economiche contro il Cremlino. Nonostante questo, però, si è mostrato molto meno disponibile ad accogliere i profughi:il Paese infatti è in coda per numero di rifugiati accolti. A rendere il processo più difficile, le rigide norme sull'accoglienza. Secondo i dati aggiornati all'8 marzo, la Gran Bretagna aveva accolto solo 50 persone fuggite dalla guerra.

Downing Street però ha immediatamente fornito armi a Kiev (il Regno Unito è il primo fornitore in Europa) e ha investito 200 milioni di sterline in aiuti. Zelensky era già intervenuto in videoconferenza alla Camera dei Comuni Britannica, dove aveva chiesto un inasprimento delle sanzioni contro Mosca. In quell'occasione il premier britannico aveva ribadito la vicinanza del popolo inglese all'Ucraina, sottolineando di voler continuare a fornire armi e aiuti al Paese invaso.