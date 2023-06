Bloccato in pista da una tempesta, aereo carico di passeggeri colpito in pieno da un fulmine Il velivolo, un Embraer E175 pieno di passeggeri, era fermo in pista e stava aspettando il via libera della torre di controllo per raggiungere il gate dopo un atterraggio già difficile quando è stato colpito da un fulmine: la scena ripresa in un video.

A cura di Antonio Palma

Bloccato sulla pista di atterraggio da una tempesta in corso, un aereo di linea carico di passeggeri è stato colpito in pieno da un fulmine che ha centrato la coda del velivolo scagliando scintille tutto attorno. La spettacolare scena, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte, è stata immortalata in un video e ha avuto come protagonista un aereo della compagnia American Eagle negli Stati Uniti.

Il velivolo, un Embraer E175 pieno di passeggeri, domenica pomeriggio era fermo in pista nello scalo aeroportuale di Little Rock Airport e stava aspettando il via libera della torre di controllo per raggiungere il gate dopo un atterraggio già difficile quando una serie di fulmini si sono abbattuti proprio sulla zona dell'aeroporto dell'Arkansas uno dei quali ha colpito l'aereo.

I venti intensi infatti avevano trascinato vari oggetti in pista che rendevano l'avanzare dell'aereo pericoloso ma, in attesa che intervenissero gli addetti dello scalo, anche loro bloccati dalla tempesta in corso, l'aereo era fermo. Nel video si sentono alcune voci che parlano di un precedente fulmine che aveva colpito pochi istanti prima e poco lontano dalla pista. Pochi secondi dopo un altro fulmine colpisce la coda dell'aereo, facendo urlare le persone.

Si può vedere un flusso di scintille uscire dalla coda mentre gli spettatori gridano. "Che giornata di lavoro oggi! Ecco come si è conclusa la mia giornata a Little Rock… Ero in fondo all'aereo e l'ho sentito! Elettrizzante" ha raccontato uno dei passeggeri a bordo, illeso come gli altri.

Dopo che un'auto di servizio ha liberato la pista come meglio poteva, trascinando via i grossi detriti, l'aereo infatti ha rullato fino al gate normalmente e i passeggeri sono stati fatti scendere senza altri problemi. L'aereo successivamente è stato sottoposto alle verifiche del caso.