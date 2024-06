video suggerito

Bimbo si allontana dai genitori e scompare nella foresta: ritrovato sano e salvo dopo 22 ore in USA Del piccolo per quasi un giorno intero non vi erano tracce, e quando le speranze di ritrovarlo si stavano pian piano affievolendo i soccorritori l'hanno visto, sano e salvo.

A cura di Davide Falcioni

I suoi genitori avevano iniziato a temere il peggio: il figlio di appena 4 anni, infatti, era scomparso da 22 ore da un campeggio nella Sierra National Forest e le ricerche a lungo non avevano dato alcun esito. Del piccolo per quasi un giorno intero non vi erano tracce, e quando le speranze di ritrovarlo si stavano pian piano affievolendo i soccorritori l'hanno visto, sano e salvo.

La famiglia del bambino aveva denunciato la sua scomparsa intorno alle 11 di giovedì vicino al Rancheria Campground, un campeggio che si trova lungo il lago Huntington ed è circondato da una fitta foresta di pini e abeti del Kaiser Wilderness, a nord di Fresno. Una squadra di ricerca e salvataggio composta da 50 persone, tra cui agenti dello sceriffo della contea di Fresno, guardie forestali e volontari, ha lanciato una ricerca approfondita del bambino, che l'ultima volta che è stato visto indossava pantaloncini corti e una tshirt.

Intorno alle 8 di venerdì, circa 22 ore dopo la sua scomparsa, il bimbo è stato ritrovato a circa un quarto di miglio dal campeggio. In un post su Facebook, l'ufficio dello sceriffo della contea di Fresno ha annunciato che le autorità avevano localizzato il giovanissimo e che era "in buone condizioni", sottolineando che "era solo stanco e affamato". Da quel momento il bambino è stato restituito ai suoi genitori.