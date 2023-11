Bimbo inglese di 5 anni cade in piscina e annega: era in vacanza in Egitto Il piccolo Kelan L.D., di Sutton Coldfield, Birmingham, è stato vittima del “tragico incidente” il giorno dopo essere arrivato in Egitto insieme alla mamma, alla sorella maggiore e alla nonna.

Un bimbo inglese di cinque anni è morto sabato scorso, 25 novembre, dopo essere caduto in una piscina mentre era in vacanza in Egitto con il resto della sua famiglia. Il piccolo Kelan L.D., di Sutton Coldfield, Birmingham, è stato vittima del "tragico incidente" il giorno dopo essere arrivato nel Paese insieme alla mamma, alla sorella maggiore e alla nonna.

La sua famiglia adesso è detta "assolutamente distrutta" per la tragedia, avvenuta proprio mentre il bambino stava per diventare fratello maggiore, in attesa della nascita del fratellino prevista per febbraio. Un GoFundMe, creato da un'amica della madre del bambino ha già raccolto oltre 12mila sterline delle 15mila che serviranno per riportare a casa il suo corpo e pagare le spese del suo funerale.

"L'intera famiglia di Kelan è assolutamente distrutta e possiamo solo immaginare il dolore che stanno vivendo; il minimo che possiamo fare come amici della famiglia e come comunità è aiutarli offrendo un sostegno finanziario in modo che possano riportare Kelan a casa e dargli il funerale che merita", spiega l'appello. "Alcuni residenti stanno cercando di raccogliere più denaro possibile per riportare a casa il corpo di Kelan e per contribuire alle spese del funerale. Le mie più sentite condoglianze vanno alla mamma, alla famiglia e agli amici di Kelan per la loro tragica perdita", ha dichiarato il consigliere della città, Richard Parkin.

Si tratta del terzo incidente del genere che quest'anno ha visto protagonista un bambino inglese. A ottobre, un bimbo di sei anni è annegato in una piscina durante una vacanza con la famiglia a Cipro. Il piccolo è stato trovato dalla madre mentre galleggiava privo di sensi nella località turistica di Paphos.