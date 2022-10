Bimbo di sei anni brucia “orsetti gommosi” e li lancia in giro: si scatena un incendio nel palazzo Un bambino di sei anni residente a Buchs, in Svizzera, ha scatenato un incendio nel condominio in cui abitava. Come? Bruciando alcune caramelle gommose a forma di orso, per poi mettersi a lanciarle in giro. La polizia locale ha parlato di danni da migliaia di franchi svizzeri.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Fonte: Twitter

Possibile che un bambino di appena sei anni, “armato” solo di caramelle e accendino, possa rischiare di dare fuoco a un intero palazzo? La risposta è sì: è successo lo scorso 22 ottobre nella cittadina svizzera di Buchs, nel Canton San Gallo, al confine con il Liechtenstein. A darne notizia è stata la polizia cantonale, tramite un comunicato stampa diffuso sul proprio sito.

Il fatto è avvenuto intorno alle 15.00 di sabato, quando Massimiliano (nome ovviamente di fantasia) ha cominciato un gioco tanto bizzarro quanto pericoloso, che per poco non finiva in tragedia: il bambino ha iniziato a bruciare alcune caramelle gelatinose, i classici “orsetti gommosi”, per poi lanciarli in giro.

Stando alla ricostruzione delle autorità locali, dopo aver bruciato una caramella Massimiliano ha deciso di scagliare quest’ultima giù dal balcone di casa sua, come fosse un proiettile incendiario, per poi ripetere l’operazione altre volte. Il gioco è andato avanti così per un po’, finché uno degli orsetti in fiamme ha colpito accidentalmente una tenda parasole che ha preso fuoco.

Non è chiaro se la tenda in questione faceva parte dello stesso appartamento in cui abitava il piccolo o a quello di un vicino. Fatto sta che in seguito alla collisione tra la gelatina ardente e il drappo si è scatenato in pochi istanti un incendio: le fiamme si sono propagate in fretta anche ad altri oggetti situati nelle immediate vicinanze.

Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Buchs. Questi hanno domato le fiamme senza troppe difficoltà, riportando la calma tra i residenti del condominio.

Non ci sono notizie di persone rimaste ferite in seguito all’accaduto. Tuttavia, le stesse autorità locali hanno fatto sapere che l’incendio ha causato danni materiali per “diverse migliaia di franchi svizzeri”.