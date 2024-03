Bimbo di 6 mesi trovato nudo in strada e positivo alla cocaina: allattato dalla madre tossicodipendente I fatti sono avvenuti a Vénissieux, vicino Lione. Arrestati entrambi i genitori, un uomo di 50 anni e una donna di 25, entrambi con una storia di tossicodipendenza. Il piccolo sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un bambino di appena 6 mesi è stato scoperto completamente nudo e positivo alla cocaina in una zona industriale di Vénissieux, comune francese situato nella metropoli di Lione, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. I genitori, tossicodipendenti, sono stati entrambi denunciati.

Secondo quanto riportano i media francesi, a dare l'allarme è stato un passante che ha visto il padre del bambino, un uomo sulla cinquantina in evidente stato di alterazione, vagare per le strade a piedi nudi. Ciò che ha spinto a chiamare la polizia è stato il fatto che teneva per i piedi il suo bambino. Gli agenti intervenuti hanno poi subito trovato il piccolo.

Subito trasportato presso l'Hôpital Femme Mère Enfant di Bron, il piccolo pare non presentasse tracce di abusi. Tuttavia, i risultati degli esami hanno rivelato la presenza di cocaina nel sangue. Secondo i primi elementi dell'indagine, il latte materno potrebbe aver avvelenato il neonato. Non si tratterebbe dunque di somministrazione volontaria.

Le autorità hanno arrestato anche la madre, 25enne, senza fissa dimora e nota per i suoi problemi di tossicodipendenza così come il padre. La coppia ha negato di aver maltrattato il figlioletto, sostenendo che l'abbandono è avvenuto in seguito a una discussione avvenuta poco prima. Sono stati entrambi arrestati e presi in custodia.

Solo pochi giorni fa a Rochefort, nella Charente-Maritime, sempre in Francia, un bambino di appena tre settimane è morto dopo aver ingerito cocaina. Anche in questo caso si sta valutando la possibilità di contaminazione attraverso l'allattamento al seno mentre è noto che la madre fosse tossicodipendente.