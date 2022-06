Bimbi bevono latte servito a scuola ma sentono bruciare bocca e gola, era sigillante per pavimenti L’assurdo episodio si è consumato martedì scorso in una scuola elementare dell’Alaska, dove dodici bimbi hanno ingerito parzialmente il liquido e alcuni sono finiti anche in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Dovevano servire ai bimbi della scuola del latte durante la colazione nell’ambito di un campus estivo in corso ma qualcosa è andato storto e ai piccoli è stato servito del sigillante per pavimenti liquido e di colore bianco, del tutto simile al latte nell’aspetto ma decisamente nocivo.

Come comunicato dallo stesso distretto scolastico, nell’istituto, la scuola elementare di Sitʼ Eeti Shaanáx̱ di Glacier Valley, era in corso un campus estivo nell’ambito di un programma di assistenza alle famiglie per il periodo di chiusura..

Ai piccoli era stata servita la colazione verso le 8:45 del mattino da un servizio di catering esterno incaricato per l'occasione.

Poco dopo però i primi ragazzini, tutti alunni tra i 5 e i 12 anni, hanno iniziato ad accusare bruciore a bocca e gola e a denunciare un cattivo sapore del latte dopo i primi sorsi. A questo punto gli addetti del campus hanno immediatamente assaporato il presunto latte constatando lo sgradevole sapore.

Quando hanno controllato il contenitore e l'etichetta da cui proveniva, hanno scoperto così che era in realtà un sigillante per pavimenti simile al latte liquido. “Il personale ha immediatamente ordinato agli studenti di smettere di consumare la sostanza" afferma la dichiarazione del distretto scolastico.

Di conseguenza è partita poi la segnalazione immediata al centro antiveleni con l'intervento di medici e sanitari sul posto e sono stati allertati anche i genitori dei bimbi. "Sono state attuate tutte le procedure previste", assicurano dal distretto scolastico. In tutti sono dodici i ragazzini che hanno ingerito la sostanza chimica ma solo tre di loro hanno avuto bisogno di cure mediche.

Le condizioni dei restanti nove bambini non sono state rese note. Sul caso è stata avviata subito una indagine, per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, a cui partecipano sia il distretto scolastico sia il dipartimento di polizia di Juneau.