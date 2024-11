video suggerito

Bimbi autistici picchiati e rinchiusi per ore: il report shock sulla scuola esclusiva di Londra Bimbi autistici picchiati e rinchiusi per ore in stanze insonorizzate. Accadeva in una scuola di Londra, la Whitefield School, nota fino al 2017 come eccellenza nel campo dell’istituzione scolastica. I maltrattamenti si sarebbero verificati tra il 2014 e il 2017 e l’indagine è stata chiusa senza accuse. La BBC però ha trovato e visionato alcuni filmati girati proprio nelle cosiddette “stanze della calma” da telecamere a circuito chiuso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

una insegnante spinge un bambino nelle stanze insonorizzate, dal video mostrato da BBC

Bambini autistici lasciati in stanze insonorizzate da soli come punizione, gettati a terra o abbandonati nel loro stesso vomito. Un'inchiesta della BBC ha puntato i riflettori sulla Whitefield School, una scuola esclusiva di Londra frequentata da bambini piccolissimi. Secondo la testata britannica, i metodi adottati da questo istituto tra il 2014 e il 2017 sarebbero stati molto simili alla tortura. A testimoniare sono stati alcuni addetti alla sicurezza che hanno però voluto mantenere l'anonimato. In un filmato in possesso della testata giornalistica vengono mostrati gli abusi sugli studenti autistici.

Su quanto documentato dalle telecamere della sicurezza della scuola indagava anche la polizia, che però ha chiuso l'inchiesta all'inizio del 2024 senza alcuna accusa. I genitori dei bambini vittime di abusi hanno invece raccontato alla BBC di essere stati "lasciati soli" dalle autorità. I fatti si sono verificati tra il 2014 e il 2017 e quanto documentato dalle telecamere riguarda ciò che accadeva nelle cosiddette "stanze della calma" istituite nella scuola londinese. Stando a quanto emerso, si tratta di camere insonorizzate le cui pareti sono imbottite per evitare che al di fuori della stanza si possa udire alcun suono.

La scuola ha fatto sapere di aver trovato i filmati girati nelle aule dopo che l'istituto era stato chiuso per un breve periodo. La nuova dirigenza avrebbe subito condiviso i video con la polizia. Secondo quanto emerso, circa 40 bambini con difficoltà dell'apprendimento e disabilità psichiche venivano rinchiusi per ore nelle "stanze della calma", a detta di alcuni genitori senza cibo e acqua.

I video mostrano gli alunni, molti dei quali non erano in grado di parlare, in grave difficoltà. Alcuni studenti sono stati anche protagonisti di episodi di autolesionismo dopo essere rimasti chiusi per lungo tempo nelle stanze insonorizzate. Nel filmato visionato dalla BBC, il personale della scuola è intervenuto solo quando un ragazzino ha lanciato ripetutamente le scarpe contro la telecamera a circuito chiuso. In quel frangente, un insegnante avrebbe colpito l'allievo per farlo smettere.

Il parlamentare sir Iain Duncan Smith, intervistato dalla BBC, ha affermato che il filmato della Whitefield School deve "apportare un profondo cambiamento" nella società e nelle istituzioni scolastiche londinesi.

La Whitefield School era considerata una scuola d'eccellenza a Londra fino a quando, proprio nel 2017, l'Ofsted non ha scoperto l'uso delle "stanze della calma" per punire i bambini. L'esistenza di filmati girati dalle telecamere di sorveglianza è diventata però di dominio pubblico solo nel 2021, quando è stata avviata l'indagine sulla base di decine di chiavette USB contenenti 500 ore di girato.

Secondo quanto riporta la BBC, tre persone hanno continuato a lavorare nell'istituto scolastico nonostante fossero coinvolte nell'indagine per maltrattamenti. Interessate dagli abusi sarebbero almeno 39 famiglie. Alcuni genitori hanno accusato la scuola di aver procurato ai figli una sindrome post traumatica da stress in seguito ai maltrattamenti tra le mura dell'istituto, con gravi danni psicologici in alcuni casi.

Dopo la scoperta dell'Ofsted nel 2017, un docente sarebbe stato incaricato di visionare le stanze e raccogliere i filmati delle telecamere, ma quest'ultimo non avrebbe presentato oltre 20 video che testimoniavano l'uso eccessivo della forza sugli studenti.