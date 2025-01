video suggerito

Bimba muore nell’incendio scoppiato durante la festa di compleanno della sorella: aveva solo un anno Il dramma è avvenuto domenica 19 gennaio nel sud della Tasmania, in Australia. La casa era già completamente avvolta dalle fiamme e diverse persone erano ancora intrappolate all’interno quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Diversi parenti della piccola sono ricoverati in ospedale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di appena un anno è morta in un tragico incendio domestico scoppiato durante la festa per il quinto compleanno della sorellina. Nell'incidente, avvenuto domenica sera a Benboyd Circle, nel sud della Tasmania, in Australia, anche altre persone sono rimaste gravemente ferite.

Quando i servizi di emergenza, tra cui polizia e vigili del fuoco, sono arrivati sul posto, la casa era già completamente avvolta dalle fiamme e diverse persone erano ancora intrappolate all'interno, riferisce il Mirror.

"Purtroppo, un neonato è stato trovato senza vita all'interno dell'abitazione, mentre un altro bambino e un adulto sono stati trasportati al Royal Hobart Hospital con gravi ustioni. Altri tre bambini hanno riportato ferite meno gravi e sono stati ricoverati in ospedale" hanno dichiarato le autorità.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incendio, mentre la polizia ha redatto un rapporto per il medico legale. "Esprimiamo vicinanza e cordoglio a tutte le persone coinvolte", hanno aggiunto.

"Dire che questa giornata è stata dura è un eufemismo", ha scritto sui social Tenille Siely, un'amica della famiglia. "Una bellissima bambina ha perso la vita, mentre sua sorella sta lottando per sopravvivere in ospedale, nel giorno che avrebbe dovuto essere il suo quinto compleanno, a causa di un devastante incendio domestico".

"La casa è stata completamente distrutta e la zia delle due bambine, che ha riportato gravi ferite nel tentativo di salvare sei bambini intrappolati all’interno, è ora ricoverata in ospedale. Ha perso tutto" ha aggiunto Tenille.