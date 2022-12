Bimba di 7 anni stuprata nel dormitorio della fabbrica mentre la madre lavorava: “Vogliamo giustizia” L’agghiacciante storia, che risale al 2018, è emersa nell’ambito di una storica causa legale intentata ora nel Regno Unito per presunto sfruttamento del lavoro da 130 ex lavoratori birmani di una fabbrica thailandese che produceva abbigliamento per il rivenditore Tesco.

A cura di Antonio Palma

Una bambina è stata stuprata a soli 7 anni nei dormitori di un fabbrica thailandese mentre era da sola perché la madre era impegnata a cucire abiti e jeans in un'azienda locale che lavorava per conto di Tesco, gigante della grande distribuzione e il più grande rivenditore al dettaglio della Gran Bretagna.

L'agghiacciante storia, che risale al 2018, è emersa nell'ambito di una storica causa legale intentata nel Regno Unito per presunto sfruttamento del lavoro da 130 ex lavoratori birmani di una fabbrica thailandese che produceva abbigliamento per il rivenditore.

Il drammatico racconto della madre della piccola al Guardian ha ricostruito la brutale aggressione avvenuta il 4 agosto di quattro anni fa mentre la ragazza dormiva nella stanza con la sorella minore. Era sera e la donna era in fabbrica e, come sempre, aveva dovuto lasciare da sole le figlie nella stanza del dormitorio, che aveva solo una tenda come porta e muri sottili che non arrivavano al soffitto.

Approfittando dell'assenza dell'operaia, un 19enne a sua volta operaio della fabbrica che abitava in una stanza attigua, è entrato e ha abusato della piccola. Successivamente fermato, l'uomo è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione nel dicembre 2018.

La madre della piccola, però, denuncia l'assoluta mancanza di aiuto da parte degli addetti della fabbrica che, al contrario, gli avrebbero chiesto di tacere per evitare di fare intervenire la polizia.

"Erano preoccupati per i controlli della polizia in fabbrica e non per mia figlia. Mi hanno detto: ‘Non chiamare l'ambulanza. Se chiami l'ambulanza, arriverà la polizia e questo creerà problemi alla nostra fabbrica, quindi non chiamarli”

"Sento che spetta a VKG e Tesco assumersi la responsabilità per il caso di mia figlia, ma non l'hanno fatto", ha detto la donna, sottolineando: “Lavoravo e abitavo in fabbrica quando è successo il fatto, li ho informati e non hanno nemmeno chiamato un'ambulanza. Non si sono presi alcuna responsabilità”.

Secondo i legali degli operai, Tesco si era impegnata a prevenire gli abusi dei diritti umani nella loro catena di approvvigionamento e avrebbe dovuto adottare misure adeguate per garantire che questo abuso non si verificasse.

Tutti i lavoratori della fabbrica che hanno intentato la causa hanno raccontato che vivevano negli alloggi forniti in loco, che consistevano in stanze sovraffollate con pavimenti in cemento su cui dormire e acqua sporca in un secchio per lavarsi. Per questo hanno citato in giudizio la catena di distribuzione per presunta negligenza e arricchimento ingiusto

Tesco, che non era coinvolta nella gestione quotidiana della fabbrica, ha affermato di essere venuta a conoscenza dello stupro solo quest'anno e che se fosse stata avvisata al momento dell'accaduto, avrebbe interrotto immediatamente il suo rapporto con il fornitore.